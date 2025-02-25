男子涉虐殺幼女 女友：開審前仍思是否被告所為

陪女兒入院 被告堅持回家執拾

被告劉佳坪被控於2020年7月29日謀殺女兒梁雅思。被告同居女友、雅思生母梁小欣昨第五天作供，憶述雅思送院至不治經過。梁說，被告聲稱女兒不慎跌倒，她和被告陪女兒入院，其後被告堅持回家執物品，獨留她一人在醫院。根據WhatsApp對話，被告表示會帶尿片和紅酒到醫院。

梁承認曾叫被告買紅酒，因女兒要做開腦手術，她感驚慌，想用酒精冷靜自己。她稱曾多次催促被告回醫院見醫生，亦對被告不在場感不忿。其後急症室和腦外科醫生向她表示女兒頭骨無裂傷和腫起，有別於一般跌傷個案，院方估計有人曾用力搖晃雅思，導致傷勢不尋常，因此報警。

被告被捕後，梁發WhatsApp信息詢問擔保細節。梁哽咽稱一直相信被告無說謊，直至女兒去世，才與被告斷絕聯絡，「直至單案未審，我內心諗緊會唔會係佢」。根據雅思入院時的照片，其左右大腿內側瘀傷和有紅印。梁稱未見過相中瘀痕，她以往替女兒洗澡，只見過她腋下有手指印。

潑鏹仍求情 稱一隻筷子拍唔響

辯方盤問時提及，被告2017年向梁淋潑通渠水，梁在被告判刑前寫求情信，稱自己要負部分責任。梁回應稱想替被告求情，因兩人相處猶如兩支筷子，「一隻筷子拍唔響，希望唔好話剩係佢一個錯晒」。

雅思2018年居於寄養家庭，梁承認曾隱瞞社工，帶女兒到賓館與被告見面。辯方稱梁和被告爭執時，梁曾將一歲的雅思放在賓館走廊石壆上，被告斥「死八婆，搞到我個女咁樣」，梁才將雅思放下。梁否認說法，稱實情是被告將雅思放在石壆，並作勢跳樓恐嚇她，驚動警方到場。

稱被告曾將女放石壆「扮跳樓」

梁提及懷孕時兩度入院，一次是遭被告毆打致眼睛瘀傷，另一次與被告性行為導致下體出血。此外，被告經常阻止她外出，將其頭髮剪到「瘌痢」一樣。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 61/22】