涉騙港大房津 副教授罪脫 官不認同須將租住單位作主要居所

被告李雪菁（54歲）自1992年加入港大法學院成為講師。辯方申請訟費，法庭排期4月14日處理訟費爭議。港大法律學院講座教授陳弘毅昨到庭支持被告。

控方案情指出，被告於2019年10月至2021年10月訛稱居於九龍塘又一村單位，用作申請港大租屋津貼，實際上在案發期間一直與父母居於九肚山另一單位。暫委法官張志偉昨頒下裁決判辭指出，案中爭議之一為港大要求員工遵守「Live-in Requirement」規定的解釋。

員工手冊沒解釋「live-in」要求

判辭引述控方認為該詞彙的意思「不言自明」，就是申請人須居於租住單位且作為主要居所；辯方不同意，指港大僅限制員工將租住單位再轉租圖利，或其他非居住用途，假如港大就「自行租屋津貼」沒提及「Live-in Requirement」的解釋而出現政策漏洞，不應將罪責加於被告身上。

張官於判辭表示，只有文本的規例才對被告有約束力，惟港大員工手冊及「自行租屋津貼」均沒提及「Live-in Requirement」的意思；即使港大於1998年推出新的房津計劃，並停收「自行租屋津貼」申請，法庭參考新計劃下的規定，仍不見得有規定員工須將租住單位作主要居所。

接納疫情為照顧親人老家留宿

判辭提及，被告自1994年起每兩年申請「自行租屋津貼」，辯方說法是被告與同居男友劉先生自2005年起同居於涉案九龍塘單位，被告在沙田物業逗留及留宿，是出於照顧患病父親和不能自理的阿姨，不等於她已捨棄九龍塘單位，改以沙田單位為主要居所。沙田單位的女傭早前供稱不用照顧被告，亦不清楚被告日常作息與行蹤，這與控方指被告經常留在沙田單位的說法不符。

張官表示案發時正值疫情，改變人們用膳方式，被告在照顧家人後一同用膳，故需在沙田單位逗留甚至留宿，且被告與男友在九龍塘同居多年，控方難依賴短暫空窗期，推翻九龍塘單位不是被告長久主要居所的事實。法庭接納被告或是為照顧父親和阿姨，才在關鍵時間在沙田單位長時間逗留及留宿，故她沒有犯罪意圖，並認為辯方案情實質存在及可信，裁定被告罪名不成立。

【案件編號：DCCC 263/23】