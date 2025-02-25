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灣區熱搜：珠海搶才 創業就業青年首年免費住 其後兩年三折五折租 港澳外籍受惠

【明報專訊】珠海市早前公布《新來珠青年人才住房「一免兩減」政策措施》，為新到珠海創業就業的青年人才提供最長3年「一免兩減」住房保障，即第一年免費住、第二年僅需付30%租金、第三年付50%租金。政策支持已婚者以家庭為單位申請，港澳及外籍人才亦可受惠。

明報記者 林迎

新政提出，屬本科（學士）及以上學歷人才、技師及以上國家職業資格的技能人才、中級及以上職稱的專業人才三者之一，即可申報「一免兩減」，港澳永久居民、獲批「高才」「優才」計劃的港澳台居民，以及首次申領外國人來華工作許可證的外籍人才亦享受同等政策。

夫婦可家庭形式聯合申請

新政將人才分為A、B、C三類，A類為全日制博士、高級職稱人才，原則上配租一般住房單位，面積最高可達100平方米；B類為全日制碩士、中級職稱、高級技師人才，配租單身公寓或二人「合租」公寓，每人居住面積不超過50平方米；C類為全日制本科及技師，原則上一人一房，面積不超過30平方米。若已婚夫妻雙方皆符合上述人才標準，可以家庭形式聯合申請，面積為兩人上限總和，且可優先配租一般住房單位。不同行政區的配租面積標準略有不同，根據實際情况，配租面積可上浮20%，毋須補齊差價，若超出上浮20%的部分，方須按市場價補齊租金。

對於港澳台及外籍人才，新政特別提到按不低於B類標準保障，但年齡不得超過40歲，同時申請人須於2023年6月1日以後全職於珠海企業工作，已簽至少1年工作合約，並依法繳納社保及個稅，且未曾在珠海持有物業或享受過貨幣、房屋福利政策。另外各區實施細則略有不同，金灣區提到，若申請人在優惠3年期滿後仍想繼續居住，可提出申請，按人才房政策收取市價60%租金；而香洲區則明文規定，若申請人因工作調動離開該區，或自行購買其他住宅，則需退出「一免兩減」人才住房，拒絕退租者可收取市價兩倍罰租。

推算3年最高可省12萬元

據珠海市政府測算，相關政策3年內最高可為人才省下12萬元（人民幣，下同）的租屋成本，減輕青年經濟壓力，政府將於3年內儲備不少於3.6萬個專用單位，當中今年推出不少於7000個，覆蓋每個行政區和功能區。

目前，微信小程序「珠海住無憂」申請平台已開通受理申請，首批1000個單位預計會在本月底交付。本報記者登入上述小程序，目前已有「現樓」可選擇的包括香洲、斗門及金灣3區共22處樓盤，包括保利、碧桂園、佳兆業旗下物業，面積由最小的一房一廳35平方米到三房兩廳120平方米不等，市價月租約1100至4000元。以香洲區為例，當中僅供A類人才申請的優特廣場共有10個一房單位，面積60平方米，按每月每平方米租金53元計算，月租3180元。若按「一免兩減」住滿3年，可節約租金約8.4萬元。此外，申請人仍需繳納相當於兩個月租金的押金，並自行繳納物業管理費、垃圾清運費及水、電、網絡費等。

根據規定，「一免兩減」住房需由企業統一申請，提交企業授權委託書、申請人承諾書及證件資料，由所在行政區住房保障主管部門聯合區人社局作資格初審，採用抽籤方式分配單位，經過管理平台公示5個工作日後，再通過資格終審方可入住。以家庭形式申請者，由其中一人向所在單位申請，獲取配租資格後以附件形式提供配偶資料。

相關字詞﹕珠海住無憂 北上就業 北上創業 一免兩減 珠海 大灣區

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