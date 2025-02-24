【Emily】浪漫勇士沙特盃奪亞 累積獎金破2億

【明報專訊】備受馬迷喜愛嘅香港馬王「浪漫勇士」噚日征戰一級賽沙特盃1800米泥地賽事，最後以馬頸位之差輸咗畀強敵日本馬「青春永駐」，屈居亞軍，奪得350萬美元獎金（逾2700萬港元），「浪漫勇士」出賽以來累積總獎金突破2億元，至逾2億700萬港元，累積總獎金續居全球之首。「浪漫勇士」會喺4月5日出戰一級賽迪拜草地大賽1800米草地賽，且看呢匹7歲草地之王能唔能夠再創佳績。
日本強敵贏馬頸位
遠征沙特阿拉伯安都拉茲馬場嘅「浪漫勇士」，噚日凌晨首次出戰泥地賽，與14匹馬爭奪2000萬美元（約1.56億港元）總獎金。排三檔嘅「浪漫勇士」初段留守馬群，跑至近最後直路時一口氣連過數名對手，一度領先由坂井瑠星策騎的「青春永駐」數個馬位，惟最後數步「青春永駐」以馬頸位力壓「浪漫勇士」率先過終點，最終「浪漫勇士」得第二名。
騎師麥道朗話「浪漫勇士」鬥心一流，每仗都能交出應有水準，對佢嘅表現感到非常自豪；練馬師沈集成就大讚「浪漫勇士」已做到最好，以首次出戰泥地賽嚟講，佢僅負於頂級泥地賽駒「青春永駐」，相信香港市民都會欣賞。馬主劉栢輝賽後就感謝馬迷支持，話「浪漫勇士」拋離第三名一段距離，認為係一場非常出色嘅比賽。
馬會行政總裁應家柏話，「浪漫勇士」表現不負眾望，取得香港賽駒喺海外嘅最佳成績之一，雖敗猶榮，形容「幾乎為香港創下賽馬歷史新一章」。馬會話「浪漫勇士」稍後會運回阿聯酋美丹，為4月5日迪拜世界盃賽馬夜舉行、總獎金達600萬美元（約4680萬港元）嘅迪拜草地大賽做準備。