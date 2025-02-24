【Emily】浪漫勇士沙特盃奪亞 累積獎金破2億

日本強敵贏馬頸位

遠征沙特阿拉伯安都拉茲馬場嘅「浪漫勇士」，噚日凌晨首次出戰泥地賽，與14匹馬爭奪2000萬美元（約1.56億港元）總獎金。排三檔嘅「浪漫勇士」初段留守馬群，跑至近最後直路時一口氣連過數名對手，一度領先由坂井瑠星策騎的「青春永駐」數個馬位，惟最後數步「青春永駐」以馬頸位力壓「浪漫勇士」率先過終點，最終「浪漫勇士」得第二名。

騎師麥道朗話「浪漫勇士」鬥心一流，每仗都能交出應有水準，對佢嘅表現感到非常自豪；練馬師沈集成就大讚「浪漫勇士」已做到最好，以首次出戰泥地賽嚟講，佢僅負於頂級泥地賽駒「青春永駐」，相信香港市民都會欣賞。馬主劉栢輝賽後就感謝馬迷支持，話「浪漫勇士」拋離第三名一段距離，認為係一場非常出色嘅比賽。

馬會行政總裁應家柏話，「浪漫勇士」表現不負眾望，取得香港賽駒喺海外嘅最佳成績之一，雖敗猶榮，形容「幾乎為香港創下賽馬歷史新一章」。馬會話「浪漫勇士」稍後會運回阿聯酋美丹，為4月5日迪拜世界盃賽馬夜舉行、總獎金達600萬美元（約4680萬港元）嘅迪拜草地大賽做準備。