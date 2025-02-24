觀塘「自由空間」設施轉贈元朗簡約公屋

【明報專訊】觀塘市中心「自由空間」內的兒童遊樂場及三人籃球場等設施啟用不足一年便關閉，並拆卸場內設施，被指浪費。市建局行政總監韋志成表示，場內近八成遊樂和體育設施覓得「新居」，送贈房屋局轄下元朗攸壆路及小欖樂安排兩簡約公屋項目。韋稱，相關土地須再招標，與其閒置土地，不如開放予市民享用，當初已表明場內設施屬臨時性質，又指自由空間啟用至今舉辦了逾50項社區活動，累計吸引逾150萬人次到訪，推動地區經濟。
韋志成昨發表網誌，解釋市建局在2023年初決定收回觀塘市中心發展項目最後一期招標後，向政府申請將原本劃作重建發展的政府土地，以短期租約方式，作臨時及短期活動用途，並名為自由空間，開放給市民作休憩及戶外運動等活動，當要開展與觀塘市中心2.0項目相關前期工程時，才將場地關閉；市建局當時已表明場內設施只屬臨時及短期性質。
由於重建範圍涉道路改道、興建接駁觀塘港鐵站架空平台、兩條分別接駁駿業里和APM商場的行人天橋，及搬遷和重置多條地下管線工程，市建局為加快推展進度，去年10月獲批新一份短期租約，列明有關範圍屬「施工場地」，只能進行建築工程，為此市建局去年11月初在場地張貼告示，永久關閉公眾兒童遊樂場、三人籃球場，以及「城市實驗空間2」用地。
韋志成指出，現時自由空間需要關閉部分範圍，其餘用地仍會繼續開放，到今年下半年，市建局將會按工程所需，陸續關閉自由空間其餘部分用地。至於貫通觀塘市中心自由空間、連接港鐵觀塘站及裕民坊的行人通道，將繼續開放供市民使用。