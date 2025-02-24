明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

觀塘「自由空間」設施轉贈元朗簡約公屋

【明報專訊】觀塘市中心「自由空間」內的兒童遊樂場及三人籃球場等設施啟用不足一年便關閉，並拆卸場內設施，被指浪費。市建局行政總監韋志成表示，場內近八成遊樂和體育設施覓得「新居」，送贈房屋局轄下元朗攸壆路及小欖樂安排兩簡約公屋項目。韋稱，相關土地須再招標，與其閒置土地，不如開放予市民享用，當初已表明場內設施屬臨時性質，又指自由空間啟用至今舉辦了逾50項社區活動，累計吸引逾150萬人次到訪，推動地區經濟。

韋志成昨發表網誌，解釋市建局在2023年初決定收回觀塘市中心發展項目最後一期招標後，向政府申請將原本劃作重建發展的政府土地，以短期租約方式，作臨時及短期活動用途，並名為自由空間，開放給市民作休憩及戶外運動等活動，當要開展與觀塘市中心2.0項目相關前期工程時，才將場地關閉；市建局當時已表明場內設施只屬臨時及短期性質。

由於重建範圍涉道路改道、興建接駁觀塘港鐵站架空平台、兩條分別接駁駿業里和APM商場的行人天橋，及搬遷和重置多條地下管線工程，市建局為加快推展進度，去年10月獲批新一份短期租約，列明有關範圍屬「施工場地」，只能進行建築工程，為此市建局去年11月初在場地張貼告示，永久關閉公眾兒童遊樂場、三人籃球場，以及「城市實驗空間2」用地。

韋志成指出，現時自由空間需要關閉部分範圍，其餘用地仍會繼續開放，到今年下半年，市建局將會按工程所需，陸續關閉自由空間其餘部分用地。至於貫通觀塘市中心自由空間、連接港鐵觀塘站及裕民坊的行人通道，將繼續開放供市民使用。

相關字詞﹕簡約公屋 自由空間 市建局

上 / 下一篇新聞