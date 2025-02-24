觀塘「自由空間」設施轉贈元朗簡約公屋

韋志成昨發表網誌，解釋市建局在2023年初決定收回觀塘市中心發展項目最後一期招標後，向政府申請將原本劃作重建發展的政府土地，以短期租約方式，作臨時及短期活動用途，並名為自由空間，開放給市民作休憩及戶外運動等活動，當要開展與觀塘市中心2.0項目相關前期工程時，才將場地關閉；市建局當時已表明場內設施只屬臨時及短期性質。

由於重建範圍涉道路改道、興建接駁觀塘港鐵站架空平台、兩條分別接駁駿業里和APM商場的行人天橋，及搬遷和重置多條地下管線工程，市建局為加快推展進度，去年10月獲批新一份短期租約，列明有關範圍屬「施工場地」，只能進行建築工程，為此市建局去年11月初在場地張貼告示，永久關閉公眾兒童遊樂場、三人籃球場，以及「城市實驗空間2」用地。

韋志成指出，現時自由空間需要關閉部分範圍，其餘用地仍會繼續開放，到今年下半年，市建局將會按工程所需，陸續關閉自由空間其餘部分用地。至於貫通觀塘市中心自由空間、連接港鐵觀塘站及裕民坊的行人通道，將繼續開放供市民使用。