警務處頒好市民獎播「案件重演」 得獎者參演講心聲

頒獎典禮上播放影片，模擬華豐大廈三級火事發狀况，見到數名得獎者走入有煙的「火場」。其中周沚諭說，當日下班後經過華豐大廈，突然聽到巨響，故到大廈內了解，當時漆黑一片、找不到逃生路線；他與數名地盤工友走到天井位置，發現火勢很大，故使用地盤的水喉，隔着鐵絲網朝天井射水降溫。

重演華豐大火片段逼真 煙火俱備如電影畫面

另一名得獎者郭富和則稱，當日與同事拿了梯子協助居民逃生，當中包括一名嬰兒，他們一個傳一個，將嬰兒慢慢送到地下。模擬影片中有煙有火，場面逼真如同電影畫面。

得獎者文雪良與工友剪開大廈鐵閘鐵鏈讓居民逃生，然後跑進大廈協助救援，將倒地的居民救出；文憶述，當時感到忐忑不安，惟擔憂有居民被困在內，最終亦下定決心衝進大廈。

華豐大火去年4月10日發生，當日有市民參與救人，包括有建築工人使用「安全籠」，將大廈內長者吊運到地面。

順豐取件信息植防騙連結獲「好機構獎」

另外，順豐速運榮獲「好機構獎」，以表揚該公司協助警方向市民宣傳防騙信息。順豐向客戶發出的取件信息中，已加入「防騙視伏器」超連結，全方位提升市民的防騙意識。

警務處長蕭澤頤於頒典禮上致辭時說，80名市民的好人好故事發生在日常生活中，認為有時「多問一句、多行一步」，或者就可阻止一宗騙案及罪案，甚至拯救生命。他說，相信「隱世好市民」遍佈香港每個角落，寄語市民不要小看自己的力量。