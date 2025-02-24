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湖水藍封面寓生機 預算案加強財政整合

【明報專訊】財政司長陳茂波將於周三（26日）發表新一份《財政預算案》，陳茂波昨在網誌預告，將提出「加強版『財政整合』策略」，嚴格管控公共開支，預告在「用者自付」原則下適度開源。政府將檢討長者「2元乘車優惠」以節省開支，行會成員林健鋒昨建議，將優惠與通脹掛鈎調整，舉例將車資改為3元或4元。

林健鋒倡兩蚊車掛鈎通脹

反對公務員減薪 憂影響士氣

陳茂波將於後日到立法會宣讀《財政預算案》，他昨在網誌分享預算案封面，顏色選用湖水藍，稱象徵未來發展的「一片藍海、蘊藏的無限機遇」。他說，湖泊蘊含無限生機，即使偶有風雲，但在國家的堅實支持與社會各界共同努力下，對未來都有堅定信心與美好期盼。

政府今年度財政赤字在1000億元內，將是連續第三年出現財赤。陳茂波表示，預算案將提出加強版「財政整合」策略，會在維持和改善民生服務的同時，嚴格管控公共開支，開源措施將顧及本港競爭力，同時善用其他公共資源和市場力量加速發展、投資未來。他在網誌提到，國際環境複雜萬變，需捉緊科技發展帶來的機遇，推動傳統優勢產業轉型升級，發展經濟新動能，為經濟持續發展注入動力。

面對財赤，消息指政府擬為長者「2元乘車優惠」設每月限乘240程，10元以上車程的車資改為兩折，料每年節省數以億元計開支。行會成員、經民聯立法會議員林健鋒昨在無綫節目《講清講楚》表示，有關方案太複雜，建議車資與通脹掛鈎調整，指計劃推出逾12年但優惠一直維持2元，「把每一年通脹加落去，有可能是3元或4元」。

港大劉澤星談減教育撥款 籲「手下留情」

林健鋒亦認為不能單靠節流解決千億財赤，開源同樣重要，應加強經濟增長；至於簡單低稅制是本港優勢，他指出貿然改動稅制增加的稅收不多，卻會影響外商來港投資的意欲，得不償失。他又提出檢討公務員編制，並重申反對公務員減薪，憂慮影響士氣，惟表示一旦需要減薪，立法會議員、行會成員及資助機構應一視同仁，也要有機制補償表現良好的公務員。

另外，政府早前表明考慮削減大學撥款，港大醫學院院長劉澤星昨接受Now新聞《大鳴大放》訪問時表示，明白面對政府財赤要共渡時艱，但希望當局「手下留情」，避免削減醫療開支，又指教育、創科是長遠投資，「如果我們一收慢的話，我們便很難追回」。

相關字詞﹕林健鋒 公務員減薪 2元乘車優惠 陳茂波 財赤 財政預算案

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