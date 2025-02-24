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少年網購外地毒蛇被咬 乏相應血清ICU延醫近月

【明報專訊】有少年花數百元網購來自內地雲南的素貞環蛇當寵物，被咬傷中毒。這條身有白色橫紋的蛇，相傳取名自《白蛇傳》女主角白素貞，她儘管為千年蛇妖卻有菩薩心腸。可現實中的「白素貞」卻是毒蛇，被咬傷者不僅會全身無力，還會影響肝功能和引發橫紋肌溶解症，嚴重可致命。醫管局香港中毒控制中心中毒治療中心顧問醫生王紹明提醒，部分非本地蛇沒有相應的血清，「有錢都未必買到解藥」，呼籲市民勿網購毒蛇飼養。

兩年15外地蛇咬個案 6嚴重

香港中毒控制中心過去兩年共有205宗蛇咬求診個案，當中15宗屬非本地寵物蛇所致，其中6宗屬嚴重，涉6款毒蛇（見表）。

王紹明舉例，一名10多歲少年網購素貞環蛇當寵物，右手食指被咬傷，不用兩小時便出現持續中毒狀况，包括眼瞼幾乎完全下垂、眼球不能動、不停流口水。蛇毒令少年肝酵素升高、肌肉受損和心跳過快，須插喉近兩周，其間他被注射抗蛇毒血清，但因血清非針對素貞環蛇，解毒效果未如理想。最終少年需置換血漿5次，入住深切治療部近一個月才出院。

另一蛇類愛好者被兩公尺長寵物毒蛇、來自內地的莽山烙鐵頭咬傷右手掌，導致肌肉疼痛、水疱滲血，不僅血液無法凝固，腫脹亦延至上胸，最終需置換血漿3次才康復出院。

王紹明說本港針對本地毒蛇備存血清，但針對非本地毒蛇，只能用類似血清，藥效往往不強；部分針對非本地毒蛇血清要從外地購買，惟外地未必肯出口，導致沒有解藥。他勸喻市民勿從網上或不明渠道購入毒蛇飼養。

漁護署回覆本報稱，根據《公眾衞生（動物及禽鳥）條例》，任何人進口或經香港轉口活生爬行類動物前，必先取得該署發出的特別許可證並符合入口要求，方可赴運來港，否則違法，亦不會簽發特別許可證進口毒蛇類作寵物；部分列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》的蛇類包括莽山烙鐵頭，受香港《保護瀕危動植物物種條例》規管。

漁署：無許可證進口活蛇違法

該署稱任何人如非按規定進出口或以商業目的管有物種，均屬違法，最高可被判罰款1000萬元及監禁10年，有關物品會被充公。該署去年為44,551條寵物蛇發出特別許可證，按年多約一成，亦檢獲一條未經許可的進口活蛇。

相關字詞﹕寵物蛇 毒蛇 中毒 醫管局香港中毒控制中心

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