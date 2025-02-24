吸太空油求診去年130宗 最小11歲 毒控中心：半數患低血鉀症 有女患者3日剃一次鬚

太空油主要成分「依托咪酯」除會導致急性徵狀如頭暈、神志不清、「斷片」外，亦會影響腦部發展和體內腎上腺固醇類荷爾蒙分泌。中心接獲疑吸服太空油個案主要涉15至20歲，以及35至45歲病人。

少女「斷片」醒來發現被性侵

張耀君指一名中年女性因吸食太空油，導致腎上腺腫脹、月經紊亂、脫髮、雄性荷爾蒙過高，不僅聲線變得低沉，鬚根增多至要每3天刮鬚一次。另一未成年少女因吸服太空油「斷片」，醒來發現被多人性侵，需接受傳染病治療。

張說，太空油有5至10分鐘鎮靜效果，過往醫生會用其協助插喉和麻醉病人。儘管太空油對身體內分泌的毒害可達一周，透過新陳代謝，吸食者停服後理應能自行排解毒素，惟他強調太空油較傳統毒品更難戒斷。他舉例，人們吸食冰毒後，脫癮期間或會肚痛、心情低落等，「醫學上較易處理」，但像太空油般的鎮靜類毒品，吸食者脫癮期間會焦躁、失眠、拒絕見人，這些徵狀會令患者難以戒斷。

中心去年錄得3宗和太空油相關死亡個案，均同時濫用其他毒品。張耀君指太空油不設固定致死量，沒有「傳統意義上的overdose（過量）」，但吸食會引致低血鉀，嚴重可致死。他呼籲市民遠離毒品，並盼社會和非牟利機構多提供情緒支援，助吸毒者擺脫毒癮。

去年5325宗中毒 疫後新高

中心回顧去年共接獲5325宗中毒諮詢和呈報個案，按年增加逾兩成，是新冠疫情以來首次突破5000宗（見圖），當中逾四成屬懷疑自殘、約一成為濫藥。中心總監謝萬里說，觀察到中毒數字有上升迹象，歸因疫後網上貿易日趨方便，市民很快可買到藥物、化學物品等；中心會繼續留意數據，日後給予合適建議。

傳統毒品中毒案減 太空油升

中心去年錄得33宗死亡個案，約兩成與毒品有關。被問到整體中毒數字上升是否和近年毒品普遍有關，謝萬里稱反倒是初步觀察到傳統毒品如冰毒、可卡因等有關中毒數字下跌約一成，僅太空油有上升，認為毒品對整體上升數字影響不大。

另外，中心去年接獲10宗和美容注射相關的肉毒桿菌毒素中毒個案，其中8人在內地接受注射，舉例有中年女士因言語不清及吞嚥困難入院，及後發現病發前3天曾於內地注射「瘦腿針」，最終病情兩周內惡化，一度留醫深切治療部。中心提醒肉毒桿菌毒素注射的品質參差，毒素濃度可較正常高十至百倍，市民不應從網上或不明渠道注射來歷不明針劑。