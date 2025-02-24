明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

吸太空油求診去年130宗 最小11歲 毒控中心：半數患低血鉀症 有女患者3日剃一次鬚

【明報專訊】醫管局香港中毒控制中心去年接獲逾130宗懷疑吸服太空油毒品後到公院求診個案，約四分之一未成年，最年輕僅11歲，亦有一半到診時已患被稱為「隱形殺手」的低血鉀症。中心毒理學參考化驗室顧問醫生張耀君指出，吸服太空油除會降低血液中的鉀含量，引致心律不正，亦會分泌雄性荷爾蒙，曾有一名女求診者因吸食太空油而需每3天刮鬚一次，也有人下陰變形。他重申太空油本月中起已列為危險藥物，市民勿以身試法。

太空油主要成分「依托咪酯」除會導致急性徵狀如頭暈、神志不清、「斷片」外，亦會影響腦部發展和體內腎上腺固醇類荷爾蒙分泌。中心接獲疑吸服太空油個案主要涉15至20歲，以及35至45歲病人。

少女「斷片」醒來發現被性侵

張耀君指一名中年女性因吸食太空油，導致腎上腺腫脹、月經紊亂、脫髮、雄性荷爾蒙過高，不僅聲線變得低沉，鬚根增多至要每3天刮鬚一次。另一未成年少女因吸服太空油「斷片」，醒來發現被多人性侵，需接受傳染病治療。

張說，太空油有5至10分鐘鎮靜效果，過往醫生會用其協助插喉和麻醉病人。儘管太空油對身體內分泌的毒害可達一周，透過新陳代謝，吸食者停服後理應能自行排解毒素，惟他強調太空油較傳統毒品更難戒斷。他舉例，人們吸食冰毒後，脫癮期間或會肚痛、心情低落等，「醫學上較易處理」，但像太空油般的鎮靜類毒品，吸食者脫癮期間會焦躁、失眠、拒絕見人，這些徵狀會令患者難以戒斷。

中心去年錄得3宗和太空油相關死亡個案，均同時濫用其他毒品。張耀君指太空油不設固定致死量，沒有「傳統意義上的overdose（過量）」，但吸食會引致低血鉀，嚴重可致死。他呼籲市民遠離毒品，並盼社會和非牟利機構多提供情緒支援，助吸毒者擺脫毒癮。

去年5325宗中毒 疫後新高

中心回顧去年共接獲5325宗中毒諮詢和呈報個案，按年增加逾兩成，是新冠疫情以來首次突破5000宗（見圖），當中逾四成屬懷疑自殘、約一成為濫藥。中心總監謝萬里說，觀察到中毒數字有上升迹象，歸因疫後網上貿易日趨方便，市民很快可買到藥物、化學物品等；中心會繼續留意數據，日後給予合適建議。

傳統毒品中毒案減 太空油升

中心去年錄得33宗死亡個案，約兩成與毒品有關。被問到整體中毒數字上升是否和近年毒品普遍有關，謝萬里稱反倒是初步觀察到傳統毒品如冰毒、可卡因等有關中毒數字下跌約一成，僅太空油有上升，認為毒品對整體上升數字影響不大。

另外，中心去年接獲10宗和美容注射相關的肉毒桿菌毒素中毒個案，其中8人在內地接受注射，舉例有中年女士因言語不清及吞嚥困難入院，及後發現病發前3天曾於內地注射「瘦腿針」，最終病情兩周內惡化，一度留醫深切治療部。中心提醒肉毒桿菌毒素注射的品質參差，毒素濃度可較正常高十至百倍，市民不應從網上或不明渠道注射來歷不明針劑。

相關字詞﹕謝萬里 肉毒桿菌 濫藥 毒品 依託咪酯 張耀君 太空油 香港中毒控制中心

上 / 下一篇新聞