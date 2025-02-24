稱的士投訴未跌 交諮會張仁良：料車內裝鏡頭助減

張仁良昨於商台《政好星期天》憶述，他10多年前於火炭乘的士，甫上車聞到濃烈煙味，估計司機原正吸煙，見有客就扔掉煙蒂、打開冷氣及關窗；車程雖短，但他難以忍受，「左邊上車門、右邊即刻落車，我話，『唔好意思司機，頂唔順』」。他亦分享有朋友近期乘的士，司機邊駕車邊以電話「打機」。他認為儘管業界有很多好司機，仍要考慮如何提升整體服務水準。

難忍司機吸煙 曾「幾怕坐」

交諮會每3個月公布交通投訴報告及建議，張說，觀察到涉及的士之投訴個案暫未減少，相信未來落實的士車隊、車內安裝鏡頭等措施，有助減少投訴。他提到澳門及深圳要求的士安裝鏡頭後，投訴大減九成，盼未來香港的士服務質素逐漸達到市民期望水平。

談及上周三會議，張仁良說，與會23個的士團體均有發言時間，他們認同需改善服務，同時關心規管網約車平台進度。他又稱，各持份者仍可繼續提書面意見，已收到兩封業界請願信。