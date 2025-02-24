耳鼻喉醫：兒童醫院曾言夠人手拒聘 九東聯網資深醫離職 對調人手支援11月已停

明報記者

醫管局曾稱兒童醫院耳鼻喉科原有一名副顧問醫生、一名駐院醫生和一名半職顧問醫生。醫管局經本報進一步查詢後回覆稱，兒童醫院一直透過「軸輻模式」與其他醫院配合，包括臨牀服務和培訓合作，並透露基於培訓需要，九龍東聯網耳鼻喉科2019年起跨聯網協作以人手對調模式支援兒童醫院；由於兒童醫院人手流失及九龍東聯網資深醫生離職，去年11月1日起暫停安排。

受訪醫：4「對調」醫生已離公營

耳鼻喉科專科醫生蕭桂儀原由聯合醫院對調至兒童醫院，她接受本報書面訪問透露，兒童醫院原有2.5名醫生於2023年起陸續離開，其中半職顧問醫生原屬退休後延任，2023年8月起抱恙休假，而駐院醫生因改往其他專科受訓，於去年初離開兒童醫院，餘下的副顧問醫生則去年11月離職。她稱除她之外，兒童醫院另有3名醫生由其他公院對調，現已悉數離開公營醫療體系。

指有人改內地求醫 無醫保嘆貴

目前於中大（深圳）醫學院任教的蕭桂儀透露，去年辭任兒童醫院並加入大學前曾向院方高層提出，以榮譽委任方式維持半職診症，並培訓本港和大灣區新一代耳鼻喉科醫生，未獲院方正面答覆，後來人事部通知人手充足，自此正式離任。

蕭桂儀提到，她離開後，有病人家屬諮詢她意見後改往內地求醫，惟當中無內地醫保的人對高昂醫療費感吃驚。她又稱不曾想過兒童醫院會將複雜個案「倒流」至一般公院，對情况感痛心。

伊院現統籌 高拔陞稱見曙光

醫管局回覆本報稱，蕭桂儀因個人理由請辭，去年上半年度離職，而有關榮譽委任事宜，兒童醫院一向按局方既定指引和程序處理，考量部門服務需求、培訓需要及人員工作表現等。該局稱去年曾就兒童醫院人手與各聯網商討可行方案，各聯網同意合作支援兒童醫院緊急服務，其中九龍中聯網耳鼻喉科面對人手挑戰下，積極運用現有資源盡力支援，現由伊利沙伯醫院耳鼻喉科統籌兒童醫院住院病人的緊急手術或醫療程序。

醫管局重申，計劃今年下半年逐步恢復兒童醫院耳鼻喉科服務，現已積極招聘人手，在過渡期間協調調派由中央招聘具經驗耳鼻喉科醫生至九龍中醫院聯網，加強整體人手。醫管局行政總裁高拔陞昨稱，過去一段時間見到曙光，例如整體離職情况穩定下來，人手慢慢恢復，希望最遲下半年逐步恢復兒童醫院耳鼻喉科，爭取更早於下季恢復。

醫衛界立法會議員林哲玄表示，有聽聞蕭醫生的經歷，強調醫管局應該尊重人，「意識到人是一個十分重要的資產是必須有的思維」，政府要發展卓越醫療中心絕不可忽略人，尤其亞專科服務範圍細，醫生之間或對資源分配有不同意見，單倚賴行政手段調配資源「一定輸」，更可能導致人手流失、醫療服務受影響。

林哲玄說公院各專科有各自委員會，醫管局高層應協助組織各專科醫生「坐低傾」，尤其是兒童耳鼻喉科般人手緊張的亞專科，做好培訓接班人計劃，亦要與醫學院等持份者保持溝通合作，避免人手持續不足又後繼無人。

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