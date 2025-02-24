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港聞

港聞二

可製防刺衣保護墊

【明報專訊】「速度反應類智能材料」早在1960年代由美軍發明，應用於避彈衣。當時這種材料常態時液體，當受到高速衝擊時會瞬間由液體變成固體，當衝擊結束後又會由固體變回液體。由於它的常態是液體，故應用很不方便。到了1999年有英國公司研製出一種固體的速度反應類智能材料，常態時柔軟，當受到高速衝擊時會在瞬間由軟變硬。當衝擊結束後又會瞬間由硬變軟。由於是固體，其應用容易得多，一下子多了不少民用產品。之後，其他公司研製的速度反應類智能材料，基本上都是這一類。

速度反應類智能材料 將逾半衝擊變成熱能

納米及先進材料研發院（NAMI）研發的兩類「智能保護材料」都屬於廣義的速度反應類智能材料。兩類智能保護材料原理相近，在受到高速衝擊時，在瞬間由軟變硬或由硬變軟的過程中，都會將至少超過一半的衝擊能量轉化成熱能，從而對人類或物件產生保護作用。分別只是，第一類材料在由軟變硬的過程中，會同時將衝擊能量分散到一個較大的區域，以加強保護作用。第二類材料則可以在由硬變軟的過程中將作用時間延長，以減低衝擊的破壞力。

NAMI研發的第一類智能保護材料和市場現有的速度反應類智能材料相同，所以其應用亦相近。例如，可以用來製造防刺衣，以及髖關節保護褲兩側的軟墊等。NAMI方案的特點是，那些軟墊可以通過50至60度的熱風或熱水來塑形，以迎合用戶的體型弧度，再待冷卻後定形。

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