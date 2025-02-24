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灣區熱搜：粵設民營經濟發展局 定期辦省長面談

【明報專訊】廣東省月初宣布成立民營經濟發展局，職能包括改善提升營商環境、解決企業困難，建立常態溝通機制，包括定期召開「粵商‧省長面對面協商座談會」等，以支持民企發展。

省發改委指出，去年廣東省登記在冊企業突破1900萬戶，數量穩居全國第一，當中民企1837.87萬戶，佔比高達96.48%，貢獻全省五成以上GDP、六成以上的進出口額和稅收、七成以上的技術創新成果、八成以上的就業。廣東省最早於2011年成立「廣東省民營經濟發展服務局」，與廣東省中小企業局合署辦公，隸屬廣東省經濟和信息化委員會，2018年改制為現時的工業和信息化廳。而最新的民營經濟發展局設於省發改委之下，與民營經濟發展服務局同屬處級單位。

局方：續向民間資本推介示範項目

新設立的民營經濟發展局負責人稱，未來將推出一批優惠政策，並推動相關立法，為提升民企發展環境提供法治保障，同時會積極解決企業反映的問題，強化跟進辦理，完善常態溝通機制。該負責人並稱，將持續向民間資本推介示範項目，破除市場准入壁壘，推動基礎設施競爭性領域開放，鼓勵民資參與重大項目建設、營運，同時亦將組織企業「走出去」，支持企業佈局海外研發、生產、物流、倉貯基地。

有倡設考核機制 「否則就是空話」

廣東省體制改革研究會執行會長彭澎表示，增加一個新機構體現廣東省更加重視民營經濟，但能否發揮作用還要繼續觀察。他指出，過去政策有些搖擺，加上疫情影響，民營經濟「傷了元氣」，恢復需時，且現時民企形成「短期效應」，即不願做長遠打算，對加大投資、長期投資沒信心。他建議設立考核機制，例如保證民企可在政府採購獲得最少60%比重，以此提振信心，「否則成立民營經濟局就是一句空話」。

相關字詞﹕民企 廣州 大灣區

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