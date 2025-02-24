灣區熱搜：乘全運招商 廣徵城市合伙人 程序鬆綁盼吸長留 專家：僅國內活動勿期望過高

明報記者 林迎

廣州市政府月初推出「城市合伙人」計劃，全球徵集與廣州產業佈局戰略一致、能為廣州帶來突出貢獻、為廣州高質量發展提供各類資源的企業、機構和個人作為廣州「城市合伙人」。「城市合伙人」共分4類（見表），既邀請國際巨頭，亦歡迎中小企業。

度身訂做投資策劃書 提供政策包

廣州市商務局副局長兼市投資發展委員會專職副主任韓楨祥表示，全運會將為企業提供超大規模市場機遇，例如人工智能、智慧安防、智慧場館、智慧運營等領域，而城市核心區域亦會提供更多廣告位。除賽事本身，「城市合伙人」亦可參與如廣交會、「讀懂中國」年會、廣州國際馬拉松、春節煙花匯演等市內知名活動。廣州市投資發展委員會將在賽前聯繫「城市合伙人」及到廣州觀賽的重點企業嘉賓，度身訂做參觀考察路線，使其全面了解廣州投資機遇，「對有意在廣州投資的『城市合伙人』，我們可以量身定製投資策劃書，量身提供政策包」。

柔性執法 首違不罰輕微免罰

為增吸引力，廣州市甚至對「城市合伙人」「格外開恩」。廣州市市場監管局副局長兼二級巡視員丁力表示，「城市合伙人」除可獲程序更少、周期更短、成本更低的商事登記服務，更會實施「首違不罰」、「輕微免罰」等「柔性執法」手段，引導企業合規經營。此外，為讓「城市合伙人」於賽後留下，十五運會和殘特奧會廣州賽區執委會擬設資源合作和招商引資兩個專項小組，比賽期間負責牽頭招商引資，全運結束後由其他部門承接職能，讓全運的「城市合伙人」轉變為廣州長久的「產業合作伙伴」。

分析：穗去年GDP未達標 今年有壓力

華南師範大學體育科學學院教授譚建湘稱，廣州有望借助賽事推動城市發展，全球企業既可成為全運會的贊助商，也可共同參與未來廣州城市建設。他還說，大型體育賽事可促進城市基礎設施建設改造，甚至催生「全運經濟」，同時不斷豐富居民幸福感和滿意度。

廣東省體制改革研究會執行會長彭澎則認為，廣州去年GDP未達增長5%的任務，在今年廣東省5%的增長目標下肯定有壓力，故在房地產初步企穩、消費逐漸恢復下，加大招商引資是重要的經濟支撐點。彭澎認為，全運確實有利招商，但畢竟只是國內運動會，期望不能太大，要有更好的經濟增長勢頭，主要是改善投資環境，加大產業轉型升級，增強新興產業和未來產業的盈利預期。