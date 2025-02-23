房會調查：申公屋者購資助房意欲降 去年19％一般申請者有興趣 低2022年5百分點

明報記者

是次調查於去年首季隨機抽選約4500名公屋申請者參與，整體回應率79%。2022年調查則於該年首季隨機抽選4000名申請者參與，整體回應率78%。

有興趣者76％選居屋

少於2022年佔逾九成

去年的調查發現，31%配額及計分制申請者有興趣用綠表買資助出售單位，一般申請者則有19%，均少於2022年調查的42%和24%。至於受訪者有興趣購買的資助出售單位類別，不論一般申請者或配額及計分制申請者首選均為居屋，分別佔76%及84%，兩者相比2022年逾九成均較少。

「現居租貴」申公屋首要原因

另外，去年的調查分別有49%一般申請者和47%配額及計分制申請者以「現時居所租金高昂」為申請公屋原因；2022年調查則為50%和34%。至於「希望獨自居住」，最新分別有31%一般申請者和35%配額及計分制申請者以此為申請原因；2022年調查則為34%和57%。

公屋聯會總幹事、房委會委員招國偉表示，近年樓市下行，不論私樓和資助出售房屋銷售反應都轉差，公屋申請者購買資助出售房屋意欲下降亦可以理解，而展望今年經濟前景仍欠明朗，樓市及股市或波動、政府採取開源節流措施等，都會對私樓和資助置業有進一步影響。

稱樓市下行 意欲減可理解

招國偉倡增綠置大單位吸申購

招國偉認為，政府已公布將居屋綠白表比例由現時「四六比」調整至「五五比」，鼓勵更多公屋租戶「上車」，此舉亦對公屋申請人置業意向有正面影響。他建議當局應增加綠置居大單位供應，令更多公屋住戶和申請者申購資助出售單位。