房會調查：申公屋者購資助房意欲降 去年19％一般申請者有興趣 低2022年5百分點

【明報專訊】樓市下滑，連公屋申請者購買資助出售單位意欲亦下降。房委會2024年公屋申請者統計調查顯示，分別19%一般申請和31%配額及計分制申請者有興趣申購資助出售房屋，較2022年調查分別減少5個和11個百分點；而有興趣購買者，屬意居屋和綠置居比率亦由2022年逾九成，跌至近六成至近八成半。公屋聯會認為調查結果反映經濟和樓市下滑影響市民置業意向，建議政府增加綠表居屋配額和綠置居大單位供應，以吸引公屋戶和申請者申購。
明報記者
是次調查於去年首季隨機抽選約4500名公屋申請者參與，整體回應率79%。2022年調查則於該年首季隨機抽選4000名申請者參與，整體回應率78%。
有興趣者76％選居屋
少於2022年佔逾九成
去年的調查發現，31%配額及計分制申請者有興趣用綠表買資助出售單位，一般申請者則有19%，均少於2022年調查的42%和24%。至於受訪者有興趣購買的資助出售單位類別，不論一般申請者或配額及計分制申請者首選均為居屋，分別佔76%及84%，兩者相比2022年逾九成均較少。
「現居租貴」申公屋首要原因
另外，去年的調查分別有49%一般申請者和47%配額及計分制申請者以「現時居所租金高昂」為申請公屋原因；2022年調查則為50%和34%。至於「希望獨自居住」，最新分別有31%一般申請者和35%配額及計分制申請者以此為申請原因；2022年調查則為34%和57%。
公屋聯會總幹事、房委會委員招國偉表示，近年樓市下行，不論私樓和資助出售房屋銷售反應都轉差，公屋申請者購買資助出售房屋意欲下降亦可以理解，而展望今年經濟前景仍欠明朗，樓市及股市或波動、政府採取開源節流措施等，都會對私樓和資助置業有進一步影響。
稱樓市下行 意欲減可理解
招國偉倡增綠置大單位吸申購
招國偉認為，政府已公布將居屋綠白表比例由現時「四六比」調整至「五五比」，鼓勵更多公屋租戶「上車」，此舉亦對公屋申請人置業意向有正面影響。他建議當局應增加綠置居大單位供應，令更多公屋住戶和申請者申購資助出售單位。