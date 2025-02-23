元朗南發展洪水橋淨水設施 兩工程申207億撥款

分別140億及67億

據政府向立法會發展事務委員會提交最新文件，元朗南新發展區第二期發展可提供11,450個單位，全為公營房屋，預計新增人口約38,500。立法會發展事務委員會周二（25日）將討論撥款。

擬議工程包括構築物移除及平整、道路工程及興建其他基礎設施等，道路及基礎設施開支佔比最大，分別各佔36%。道路工程包括總長約18公里道路、重建天水圍西交匯處等；其他基礎設施則包括排水、排污、供水系統等。

涉逾280戶 最快第三季須遷

清拆前登記政府資料顯示，須收回約61公頃私人土地，並發展約58公頃政府土地，範圍內逾200住戶及逾80商戶受影響，部分作業包括汽車維修、物流、倉庫、露天貯物、工場及建造等。當局預計受影響者須於今年第三季至明年第三季分批遷出。

至於洪水橋淨水設施第一期，政府稱工程主要應付因洪水橋/厦村新發展區第二期發展及部分附近地區的新發展而增加的污水處理需求，目標污水處理量為每日6萬立方米及於2031/32年度投入服務。