雲豹1948年兩現港 剪報有相為證 嘉道理農場翻查發現 當年被誤當小虎一生擒

明報記者 馬耀森

邊境禁區切斷動物路徑

港深兩地物種分佈不均

嘉道理農場暨植物園自然保育主任許家耀表示，去年港深兩地就「梧桐山-紅花嶺生態走廊」簽訂合作框架，研究改善陸上動物通道，有助加強生境連繫。他稱，自然生境無邊界，1950年代初本港實施邊境禁區政策，除了打擊非法入境，亦切斷部分哺乳類動物往返路徑，部分物種在兩地的分佈漸變不均，例如現時深圳有豬獾出沒，但本港已沒有這種動物；相反，香港郊野不時有赤麂出沒，在深圳則極為罕見，若重新加強連接兩地生境，或有助恢復兩地生態平衡。許稱港深兩地已多年未有華南虎或雲豹等紀錄，相信再難回復虎豹出沒的日子。

翻查資料，上世紀本港分別於1915年及1942年有華南虎出沒，並有相片證明，而豹比虎更罕見，資料顯示1931年一隻豹於船灣涌尾被捕獸器捕獲，但無圖片證明。

至於雲豹，許家耀早前翻查歷史文獻時，意外發現兩張標註為「小虎」的新聞照片，但他懷疑該兩隻並非「小虎」，「豹身上的紋是一點點，雲豹的紋是雲狀，兩者明顯不同」。他稱早前已將最新發現投稿「國際自然保護聯盟」（IUCN），最快4月會在其網頁刊登，而IUCN亦已找專家確認園方提交的資料屬實。

昔日雲豹在東南亞分佈廣泛，但隨城市發展及被獵殺，數量不斷下降，現時已被IUCN列為「易危」物種，顯示該物種受到環境因素影響及在中期內可能有較高的滅絕威脅。

當年偷雞飽餐瞌睡成擒 遊樂場展示

許家耀表示，該兩張相片分別刊於《工商晚報》1948年12月的報道，其中一則新聞稱「有鄉人多名，在新界沙頭角獵獲一小虎，重四十九磅，此為戰後之首次獵獲小虎，一般相信，該處附近，會有虎存在」，該「小虎」最後被擊斃。同年12月另一則報道題為「小老虎打瞌 被鄉人生擒 由綠野僊舘主人購得」，內容為「新界連馬坑近大埔有鄉民，日昨活擒小虎一頭，重約廿餘斤，運至大埔墟出售，後由遊樂場綠野僊舘鄧姓主人以七百元購得，將在館內公開陳列，供遊人參觀」。香港歷史社會研究社的港識多史網頁資料更詳，指被擒「小虎」偷吃12隻雞後飯氣攻心，在村中瞌着了。村民見到路上有老虎，用一個竹籃活捉小老虎，之後售予綠野僊館。至於被擊斃「小虎」，照片顯示伏在地上，有雲狀花紋；後者報道的「小虎」被擒鐵籠內，咧嘴露出尖銳的牙齒。

園方稱，雲豹的分佈從尼泊爾延伸至東南亞大陸，亦覆蓋中國南方大部分地區，包括毗鄰香港的廣東省，但香港一直以來都沒有雲豹的正式紀錄。另外，雲豹依賴成熟的天然林，但1940年代的香港森林已嚴重退化，相信並不是牠們的理想棲地。然而雲豹活動範圍大，擴散距離至少可達160公里，因此園方推測雲豹就如同昔日的老虎一樣，是從廣東南下，經深圳梧桐山來到香港紅花嶺一帶。

許家耀稱，本港過去未有做有系統的生態研究，翻查剪報成為蒐集資料的其中一種途徑，今次發現證實本港曾有雲豹出沒，至於會否有更多將雲豹「誤認」為老虎的個案，有待更全面研究。

（城市保育）