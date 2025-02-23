明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

消防網列3300部AED位置 巴士站簡約公屋正增設

【明報專訊】本月情人節當日一名烏克蘭籍男子在港鐵荃灣西站暈倒後不治，搶救期間未能取得港鐵站內心臟除顫器（下稱AED）。AED於全港各處廣範設置可供巿民取用救急，消防處回應本報查詢稱，截至本月已有370多個公私營機構參與「AED睇得到用得到」計劃，有逾3300部AED登記於「AED搵得到」平台。至於使用準則，消防處稱由提供AED的機構擬定。

消防處2016年推出「AED睇得到用得到」計劃，並設立「AED搵得到」網上平台供有需要者即時找尋AED位置，現時該平台有3300部AED登記，分佈於大型商場、辦公大樓、主題樂園，公屋、院舍等公營機構亦有AED。另外，消防處新設「處處有心機」計劃，現正陸續在巴士站、過渡房屋和簡約公屋範圍增設AED。

醫生：AED全自動 常人培訓即可用

消防處回覆本報稱，處方鼓勵參加計劃的機構將AED資訊載至「AED搵得到」，但平台上登記的使用準則亦是由機構擬定，現時平台就操作者、取用者有所限制。平台顯示，部分操作人士類別分為「任何人士」、「只限職員」及「受訓人士」、取用人士類別則分為「任何人士」、「只限有職員陪同人士」及「只限職員」。

心臟科專科醫生蘇睿智就AED的使用回覆本報查詢稱，AED本身全自動，普通人只需稍加培訓即可使用，「放對位置，打開開關就自動運作」，使用者及取用者毋須是專業醫護。消防處則呼籲公眾人士在緊急時保持冷靜，撥打999，並跟從消防通訊中心人員的調派後指引或AED的提示為患者施救，挽救生命。

上 / 下一篇新聞