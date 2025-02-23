消防網列3300部AED位置 巴士站簡約公屋正增設

消防處2016年推出「AED睇得到用得到」計劃，並設立「AED搵得到」網上平台供有需要者即時找尋AED位置，現時該平台有3300部AED登記，分佈於大型商場、辦公大樓、主題樂園，公屋、院舍等公營機構亦有AED。另外，消防處新設「處處有心機」計劃，現正陸續在巴士站、過渡房屋和簡約公屋範圍增設AED。

醫生：AED全自動 常人培訓即可用

消防處回覆本報稱，處方鼓勵參加計劃的機構將AED資訊載至「AED搵得到」，但平台上登記的使用準則亦是由機構擬定，現時平台就操作者、取用者有所限制。平台顯示，部分操作人士類別分為「任何人士」、「只限職員」及「受訓人士」、取用人士類別則分為「任何人士」、「只限有職員陪同人士」及「只限職員」。

心臟科專科醫生蘇睿智就AED的使用回覆本報查詢稱，AED本身全自動，普通人只需稍加培訓即可使用，「放對位置，打開開關就自動運作」，使用者及取用者毋須是專業醫護。消防處則呼籲公眾人士在緊急時保持冷靜，撥打999，並跟從消防通訊中心人員的調派後指引或AED的提示為患者施救，挽救生命。