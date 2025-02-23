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議員批2元乘車新方案節流小 促公僕凍薪

【明報專訊】政府周三（26日）將發表新一份《財政預算案》，據了解，2元乘車優惠計劃初步擬改為每月上限240程，10元以上改為兩折。多名立法會議員昨於商台《政經星期六》估計，方案對減少政府支出效果小，批評是「德政」變「失政」，應改從調整公務員編制及凍薪減薪入手，料可節省開支更多，可達百億元。

工聯倡分段收費 田北辰：客跌或加價

社福界議員狄志遠稱，很少長者每日乘車多過8程，質疑初步方案對減少政府支出無實質效果，調整令「德政」變「失政」。他重申，新界往市區車資較高，政府開發新巿鎮鼓勵入住，但在新巿鎮住的長者到市區只有兩折優惠並不公平。工聯會鄧家彪說，改為兩折將影響每日長途跨區照顧孫兒的長者，建議由巴士公司提供分段收費，長者下車再拍卡以獲取優惠。實政圓桌田北辰則不同意，認為若實行分段收費，一般市民亦會有同樣要求，又說若很多人分段乘車，過海巴士客量會大跌，屆時巴士公司會向政府申請加價。

稱可外判就業服務場館管理

3名議員均建議從公務員薪酬及編制入手節省開支。田北辰倡公務員凍薪一年，稱可節省80億至90億開支。狄志遠則說，很多低級公務員為基層，建議按過去兩年累計加幅，象徵式削減高級公務員薪酬5.5%，並凍結招聘現時10%空缺，料可節省逾160億。狄又提出減10%工務開支，舉例一年原預算1000億，減一成即可減100億，連同調整公務員薪酬編制，一年節省近300億。

鄧家彪則建議考慮外判政府負責管理的服務予社會及民間機構，重新界定哪些公共服務由公務員負責，認為公務員編制未必需請足19萬人，「現在17萬都頂到」。他舉例勞工處有2000人，逾400人負責就業服務，但市民需求已不大，可交由坊間熟悉勞工的機構負責，現有人手改調協助執法；而圖書館、體育館等管理亦可有類似做法，其中圖書館交給民間機構負責，可能更有助於社區推廣閱讀及共融。

總商會：2元車可考慮掛鈎通脹

就2元優惠，總商會早前建議限制60至64歲者每年最多750程，即約每天來回各一程。總裁楊偉添昨在有線新聞《有理有得傾》重申建議，又認為2元車資可考慮與通脹掛鈎。至於公務員減薪與否，他認為減薪是一個行動，若短視地只做一個行動，而非檢視整件事和發生原因，「就似乎是一個不是很負責任的政府」，建議先檢視公務員架構。

被問到如何提高投地意欲，增賣地收入，楊偉添建議政府提出更靈活政策，推出一些較細的地皮供投標，並減少公益條款，令市場信心「回熱」。

相關字詞﹕兩元乘車優惠計劃 財政預算案

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