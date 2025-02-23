將檢視「M」品牌資助 羅淑佩：活動夠資金或只冠名支持

今年盛事多 估算旅客勝去年

羅淑佩指出，「超級三月」匯聚體育、藝術盛事，舉例月初啟德體育園開幕後，將有格蘭披治桌球大獎賽、七人欖球賽等賽事，亦推動賽馬旅遊的香港打吡大賽，並會有巴塞爾藝術展香港展會等活動。她亦表示。大熊貓龍鳳胎寶寶與市民見面後，海洋公園每日入場人數亦增加，市民可對經濟收益、旅客數字拭目以待。

被問深圳酒店便宜 稱應講性價比

被問及訪港旅客增加，會否令酒店價格飈升「嚇退旅客」，羅淑佩稱早前已與酒店業界交流，現時價格已較穩定，業界也很克制，相信過度漲價會較少再出現。

對於有聲音稱深圳酒店物美價廉，較本港酒店有優勢，羅淑佩強調，「一程多站」是目前推動本港乃至灣區旅遊業的引擎，旅客將灣區作為整體看待，資訊發達亦有更多資訊在手，「不可以只講最平，而是講『性價比最好』」。

政府正檢討「M」品牌制度，羅淑佩稱考慮將配對撥款變得更精確，或會修訂收緊直接的現金資助，對於不能帶來直接經濟效益的活動，當局會考慮以其他方法幫助推廣。至於資助金額，羅稱有些大的項目確實需資金投入，而對個別項目將更仔細審視，亦相信有一些項目憑商界及主辦方的資金已足夠，當局只需冠「M」品牌之名支持即可。

鄭泳舜：國際伙伴或只想知政府撐否

大型體育活動事務委員會副主席鄭泳舜回覆本報查詢時，認同羅的檢討方向，稱部分項目不一定要有財政支持，只是在與國際機構合作時對方或想知道政府支持活動否。鄭稱，面對新一年申請，有需要檢視「M」品牌成效，在政府財政緊張下資源需用得其所。