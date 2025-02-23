體育園開幕票非實名 羅淑佩：可轉贈不可炒 稱警將行動 內地二手網有人2000元放售

本地旋轉拍賣平台Carousell昨晚仍有人以1000元高價徵求門票，未見有人放票。警方昨回覆本報稱，前晚（21日）接獲報案網上有人聲稱出售啟德體育園開幕禮門票，正由東九龍總區科技及財富罪案組跟進調查。警方會視乎個案採取適當行動打擊非法出售門票活動，暫未有人被捕。

羅：強制實名技術可行 需共識

今次開幕禮有8500張門票網上發售，市民購買得會取得實名的電子換領券，以身分證明文件本周四起一連3日到啟德體藝館換領實體門票。羅淑佩昨稱，換票後若想贈予希望到場觀看的家人則不構成炒賣。被問到日後會否強制實名制賣票，羅說技術上理應做到，但要先取得社會及業界共識。

門票可轉贈他人入場意味入場安排非實名。文體旅局回覆本報查詢如何應對炒賣稱，根據法例第172章《公眾娛樂場所條例》第6條「對未獲授權而售賣門票的限制」，任何人不得以超過籌辦人所定票價售賣或要約出售、展示或管有該等門票或門券以供出售，或游說他人購買，一經定罪可罰款2000元。

鄭泳舜：可考慮增罰則 用二維碼門票

鄭泳舜回應表示，啟德體育園屬《公眾娛樂場所條例》管轄下場地，炒賣屬違法，警方當日除可在場外留意是否有人炒賣，亦可透過放蛇執法打擊。

鄭表示，無論如何都不鼓勵市民購買這類轉售門票，因以往曾有市民買到假票而蒙受損失。他稱，隨着體育園開幕，需思考如何可保障市民購票時獲公平待遇，門票實名制是一個方法，由主辦方實時隨機產生二維碼門票、不同時段放售門票、加重罰則等都可以考慮。

選委界議員江玉歡表示，前晚於本地一些二手平台已不見有開幕門票炒賣，認為情况不大嚴重，而政府在分發門票上亦有考慮分配給不同人，認為安排上沒太大問題。

至於開幕禮當日人流管制，羅淑佩表示，啟德體育園所有演練已結束，3個場館同時開放的演練亦有兩次，均涉及逾6萬參與者，當局認為效果良好，料八成觀眾離場後可在港鐵站搭乘第一班車離開，強調對人流管控有信心。