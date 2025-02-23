明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

體育園開幕票非實名 羅淑佩：可轉贈不可炒 稱警將行動 內地二手網有人2000元放售

【明報專訊】啟德體育園周六（1日）將開幕，開幕禮門票換領券10元一張，要實名登記，開售半小時後售罄，隨後有人在網上聲稱有票高價放售，至昨晚在內地二手商品平台「閑魚」仍有人放售，價錢最高達2000人民幣（約2143港元），稱香港交收。文體旅局長羅淑佩昨在商台《政經星期六》稱，任何人出售價格高於原價都構成炒賣，當局已與警方聯絡，後續會採取行動。羅透露入場安排非實名，巿民換票後轉交家人觀看不構成炒賣，但日後應可做到實名賣票。民政及文化體育事務委員會委員鄭泳舜稱，門票衍生炒賣問題「是接下來一定要處理的問題」。

本地旋轉拍賣平台Carousell昨晚仍有人以1000元高價徵求門票，未見有人放票。警方昨回覆本報稱，前晚（21日）接獲報案網上有人聲稱出售啟德體育園開幕禮門票，正由東九龍總區科技及財富罪案組跟進調查。警方會視乎個案採取適當行動打擊非法出售門票活動，暫未有人被捕。

羅：強制實名技術可行 需共識

今次開幕禮有8500張門票網上發售，市民購買得會取得實名的電子換領券，以身分證明文件本周四起一連3日到啟德體藝館換領實體門票。羅淑佩昨稱，換票後若想贈予希望到場觀看的家人則不構成炒賣。被問到日後會否強制實名制賣票，羅說技術上理應做到，但要先取得社會及業界共識。

門票可轉贈他人入場意味入場安排非實名。文體旅局回覆本報查詢如何應對炒賣稱，根據法例第172章《公眾娛樂場所條例》第6條「對未獲授權而售賣門票的限制」，任何人不得以超過籌辦人所定票價售賣或要約出售、展示或管有該等門票或門券以供出售，或游說他人購買，一經定罪可罰款2000元。

鄭泳舜：可考慮增罰則 用二維碼門票

鄭泳舜回應表示，啟德體育園屬《公眾娛樂場所條例》管轄下場地，炒賣屬違法，警方當日除可在場外留意是否有人炒賣，亦可透過放蛇執法打擊。

鄭表示，無論如何都不鼓勵市民購買這類轉售門票，因以往曾有市民買到假票而蒙受損失。他稱，隨着體育園開幕，需思考如何可保障市民購票時獲公平待遇，門票實名制是一個方法，由主辦方實時隨機產生二維碼門票、不同時段放售門票、加重罰則等都可以考慮。

選委界議員江玉歡表示，前晚於本地一些二手平台已不見有開幕門票炒賣，認為情况不大嚴重，而政府在分發門票上亦有考慮分配給不同人，認為安排上沒太大問題。

至於開幕禮當日人流管制，羅淑佩表示，啟德體育園所有演練已結束，3個場館同時開放的演練亦有兩次，均涉及逾6萬參與者，當局認為效果良好，料八成觀眾離場後可在港鐵站搭乘第一班車離開，強調對人流管控有信心。

相關字詞﹕啟德體育園

上 / 下一篇新聞