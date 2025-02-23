《城寨》啟德展覽兩月吸18萬人

年初三單日破4000人

AIRSIDE同層人流升六成

旅發局表示，情人節連周末假期（2月14至16日）每天逾3000人次入場參觀。局方引述AIRSIDE業主南豐集團數字，展覽令商場該層人流上升六成，成為同一位置歷來最受歡迎的展覽。展覽同場有一系列延伸餐飲及零售攤位，顧客除了本地人，亦不乏內地、台灣、日本、泰國、越南旅客，當中最暢銷產品是寨城模型，目前已售出逾千套。

寨城模型售千套

《城寨》近日在日本上映，上映兩周多票房衝破1億日圓（約511萬港元），成為近5年日本上映最高票房港產片，上映戲院由約100間增至逾1000間。電影主要演員古天樂、林峯、胡子彤、張文傑昨日前赴日本出席《九龍城寨之圍城》謝票場。

旅發局辦導賞團

日客佔四成 有退役英兵懷舊

旅發局表示，由於電影受歡迎，亦引起日本旅客對寨城及九龍城的關注，參觀展覽的日本旅客增加。旅發局旅遊義工由2月開始，於周六及周日提供專為旅客而設的導賞團，已參加或預約的日本遊客佔四成（20人），其他參與導賞團旅客來自英國、美國、加拿大、德國及法國等，當中一人為1980年代曾到訪九龍寨城的退役英兵。

《城寨》電影展覽現場設多個打卡位，包括髮廊、冰室、士多、牙醫診所及後巷等場景，還原1980年代寨城風情；又展出與電影未有收錄內容相關的「驚喜彩蛋」。

今次展覽展期至4月13日。翻查資料，副財政司長黃偉綸去年12月16日在電影展覽開幕禮致辭時透露，康文署及文創產業發展處正籌備在九龍寨城公園舉辦另一個圍繞《城寨》的展覽，當時預料今年3至4月推出。