《哪吒2》港開畫收559萬 歷來次高 逾800場 觀眾讚特效佳有人第三次入場

《哪吒2》昨開畫有逾800場次，部分場次戲票售罄。記者昨早到觀塘apm戲院觀察，發現昨早9時至晚上10時15分共有22場，逾九成只剩小量戲票。戲院職員陳先生說，《哪吒2》帶旺小賣部生意，營業額較過往周末同時段多七八成，「要不停裝爆谷同汽水」。昨日本港票房排第二是上周四（20日）起上映的港產片《看我今天怎麼說》，單日截至昨晚8時收約78萬元。

有嫌特效「眼花」

何小姐昨早與女兒入場看《哪吒2》，讚角色造工精細，「用『生動』都形容唔到，要用『靈動』」。她說母女二人早於內地看過兩次，今次再入場回味。女兒樂爺稱，首次觀看時被畫功震撼，第二次則被故事打動，15歲的她笑言劇情「係可以寫入高中作文嘅程度」。另一觀眾葉小姐稱《哪吒2》屬「今年睇過最好睇」，劇情意外地牽涉親情，令她觸動落淚。

《哪吒2》製作歷時5年，動用4000名動畫師，做了1900多個特效鏡頭，逾萬個特效元素。觀眾盧女士說被特效震撼，尤其打鬥場面和大自然場景，「啲火好像真……有幕有棵樹，啲光喺後面滲出嚟」。她認為內地技術進步神速，但自覺不會為欣賞特效而看第二次。60歲劉先生稱特技過於華麗，「睇到我眼花」，不建議孩童入場，以免傷眼。

田啟文冀帶旺業界 籲不過分側重

電影上周舉行首映禮，文體旅局長羅淑佩曾言《哪吒2》「是香港的學習榜樣」。香港電影工作者總會發言人田啟文希望將來不論國產還是港產片也有類似支持，「群策群力做好每部戲」，帶旺業界。田認為《哪吒2》單日上映場次多，某程度反映電影有口碑和市場競爭力，相信同期上映電影有方法變陣，「觀眾眼睛都是雪亮」。他強調政府和院線不應過分側重推廣某部作品。

《哪吒2》由內地導演餃子執導，前作《哪吒之魔童降世》2019年上映，票房收50億元人民幣。《哪吒2》於新春檔期在內地上畫，至今全球票房已突破130億元人民幣，暫列全球票房排行榜第八位，亦屬動畫類別首位。

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