九市速遞：廣東上調最低工資標準 深圳加6.8%至2520元 全省最高

廣州加8.7%至2500元

此外，二類標準調整為每月2080元，加幅9.5%；三類標準為每月1850元，加幅7.6%；四類標準為每月1750元，加幅8%（見表）。廣東省上次調整最低工資已是2021年12月，最低工資標準是指企業依法應支付予勞動者的最低勞動報酬，如不執行最低工資標準將違反勞動法、勞動合同法等法律規定。

粵流入人口比例全國最多

另外，據百度統計數據，2月4日（年初七）至15日期間，廣東蟬聯全國流入人口第一省，約佔全國遷入人口總量的16%，意味全國每100個外出人口中，就有約16人選擇到廣東，說明廣東對外省勞動力的吸引力依然強勁。這些外省人口主要來自廣西、湖南、江西、湖北、福建、河南、四川等地，其中又以廣西及湖南兩個鄰近省份的人數最多。從外省人口流入城市來看，廣州及深圳最受歡迎；同時，省內其他城市如東莞、惠州、梅州、茂名等，也是廣深的主要人口流入來源地。