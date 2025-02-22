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港島聯網合併惹恐慌 盧寵茂：謠言止於智者

【明報專訊】當局計劃明年合併港島東及港島西聯網，立法會衛生事務委員會昨開特別會議討論有關安排，不少議員憂合併聯網或導致市民跨區求醫， 亦有人關注醫護士氣，更指有港島東聯網職員憂「被炒」，醫衛局長盧寵茂回應稱，合併聯網引起的恐慌源於謠言，指「謠言止於智者」，希望各議員能讓謠言減少，亦強調合併後，包括內外科、兒科、婦科及骨科在內的大部分服務不變。

隨科技發展 部分專科須調整

港島東議員梁熙昨在會上引述消息及「內部文件」稱，東區醫院產科急症、治療急性腦中風及急性心肌梗塞等服務將被取消或削減，惟梁會後回應本報記者查詢時表示，其最新掌握的資訊，是政府內部傾向不取消有關服務，提問是冀當局公開回應。

高拔陞：醫護短缺不會解僱

盧寵茂在會上未正面回應消息是否屬實，強調隨着科技發展，部分專科服務有必要調整，並以胸痛中心為例，指集中資源在特定醫院，提供24小時無間斷的醫療服務，可提升病人治愈效果。

「A4聯盟」林素蔚則留意到，當局合併聯網提及會精簡人手，引述有在港島東聯網服務數十年的員工表示擔心合併「炒人」；衛生事務委員會主席林哲玄亦關注合併會否打擊醫護士氣。醫管局行政總裁高拔陞回應稱，醫護人手一向短缺，相信不會出現被解僱的情况。盧寵茂則稱，合併聯網引起的恐慌源於謠言，希望「謠言止於智者」。

議員憂跨區求醫 盧：合併非「殺院」

選委界陳凱欣反對合併聯網，詢問當局有沒有途徑可推翻合併決定，強調港島東及港島西聯網唯一共同點只有「港島」兩個字，又指由柴灣到瑪麗醫院需乘搭16個地鐵站再轉車，斥當局僅從行政管理角度處理，未考慮到市民需跨區求醫的辛苦。盧寵茂則形容陳凱欣發言為「錯誤表述」，強調合併聯網不涉「殺院」。

相關字詞﹕立法會 醫衛局 聯網重整 盧寵茂 衛生事務委員會 醫管局

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