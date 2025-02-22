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大律師會擴法律義助服務 毛樂禮料處理量倍增 覆蓋更多日常民事案

【明報專訊】大律師公會設法律義助服務計劃，為合資格人士義務提供法律意見或代表上庭。新任公會主席毛樂禮接受本報專訪表示，將與經認證的非政府組織（NGO）合作擴大計劃，預計處理個案將倍增，包括協助更多民事及市民日常生活相關個案。他表示，公會未設每年個案的硬性目標，「做得幾多得幾多」，並相信透過及早介入法律問題避免訴訟，可節省政府開支及法院時間。

明報記者 林勵

公會自2000年設法律義助服務計劃，要求申請人申請法律援助被拒後才合資格，並有充分理據訴訟或抗辯；受資源限制，參與的義務大律師每年只能提供最多3天或20小時免費法律服務，往往不能處理較長訴訟。

研撤先申法援處理時限要求

毛樂禮接受專訪說，目前構思是經認證的NGO轉介，公會配對適合的義務大律師提供法律意見或上庭。公會同時考慮，將須先申法援及大律師3天完成協助的上限要求取消。目前公會義助法律計劃名冊有約300名大律師。

他解釋，公會原本一手包辦計劃，受行政資源所限，協助個案有限，絕大部分是上訴或刑事案。根據公會數字，計劃過去10年收到超過2450宗上訴求助，提供法律意見或代表出庭約580宗。

受惠不止基層 中產也有法律負擔

他預計日後協助的宗數可倍增，尤其民事個案較刑事多，社會需求較大。他指出，社會對法律需求不限於嚴重個案，物業漏水或租務糾紛也有需求，「覆蓋多了普羅大眾平時比較憂慮的事，看上去可能未必驚天動地，但對市民來說，困擾就是困擾」。除協助基層外，他補充，法律費用對中產都是負擔，希望計劃協助更多有需要的人。

公會過去已批准大律師為4間NGO義務提供法律意見，包括善導會、港大臨牀法律教育中心、公益法香港及平義社。毛樂禮表示，目前已有其他有規模的NGO有意申請，計劃下NGO需有私隱和利益衝突政策，受法律訓練，確保當事人權益，經過公會執委會通過才合作。他又說，NGO處理個案時要有基本要求，審視申請人有否足夠理據，「真的有理據、但無人理的人，遠遠多於一兩個誤用資源的人」。

經認證NGO轉介 公會做配對

本身經營NGO與律師配對平台的平義社，創辦人麥雅杜（Kay McArdle）表示，歡迎公會擴大及制度化社區法律服務，推動更多法律界人士參與，填補法律服務的空隙。

麥雅杜表示，目前社區層面面對家事、僱傭、人身傷亡、遺囑、家庭暴力等日常法律問題，大部分協助的當事人最後不上庭，而是尋求雙方同意方案。她舉例說，曾協助懷孕僱員與僱主有共識下終止合約，義務律師協助草擬包括長期服務金及產假補償的協議，「國際研究顯示，社區法律服務可減少經法庭制度處理數目，最終節省法庭時間，處理也快得多」。

另外，面對美國國會議員動議制裁香港法官，毛樂禮說公會反對任何對法官或律師制裁，也可以想像如果的確發生，會造成一定影響，但難以估算影響有多大。他說公會盡量對外解釋香港法庭運作。

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