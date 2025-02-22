體育園開幕票半小時售罄 實名制下黃牛續現

議員疑假票籲勿購

購票者要先在網上買印有英文名的實名換領券，再在下周四至六（2月27日至3月1日）到啟德體藝館憑確認電郵及有效身分證明文件，領取實體入場門票。對於實名制仍出現炒賣，本報向文化體育及旅遊局查詢除換領券外門票本身是否同樣實名，如否涉及漏洞否，仍待回覆。

傍晚放售者少徵票者眾

開幕禮共有3.36萬張門票，市民每次最多可購兩張，門票收入不扣除手續費，全數捐予公益金。門票換領券昨售罄後，Carousell隨即有人聲稱高價轉售，其中一名賣家索價每張1000元，本報以顧客身分查詢實名制下門票是否仍可用，對方回應「入到啊」，之後將商品刪除。至昨傍晚，平台上放售者大幅減少，只餘6個帳戶，以10元原價至20元出售；另有71個帳戶徵收門票，出價最高達500元一張。

啟德體育園開幕禮在3月1日傍晚6時半舉行，但無現場直播，而是延後於當晚9時半才在4間免費電視台聯合播出。《經濟日報》專欄「有政戲」昨聲稱「多位知情者透露」開幕儀式是由中央電視台製作，但「過江龍」在港有技術局限，不能直播。

文化體育及旅遊局長羅淑佩昨於香港電台《千禧年代》回應稱，延後播放與技術問題無關，而是當局經考慮後選擇，冀呈現最佳角度、一氣呵成的開幕禮。羅質疑，「啲知情人士知咁多情嘅，同我理解嘅知情唔係好一致；有好多人好像好知情咁，但實際上情形唔係咁」。