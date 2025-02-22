居民稱鼓舞亦擔憂 體育園大活動路面恐更塞

【明報專訊】不少大型體育項目或演唱會日後將移師啟德體育園，當區居民關注人流對附近交通影響。九龍城區議員張景勛稱，啟德在活動當天將迎來數以萬計訪客，加上多個屋苑尚待建成，料交通服務需求大增，盼政府早日建成智慧綠色集體運輸疏導人流。港鐵稱會以旗下手機程式特別向經常使用啟德和宋皇臺站的用戶推送車務資訊。
港鐵向兩站常客推送車務資訊
體育園即將揭幕，張景勛表示，居民普遍感鼓舞及正面，暫亦理解對生活的「小小影響」。他說，以往多次演練主要由公務員參與，「進場、離場也很守規矩」，或與實際情况有出入，以七欖為例，不少觀眾會飲酒助興，「很多人飲醉酒時，如何疏散會好一點呢？」啟德私樓業主孔先生說，體育園揭幕帶動區內樓價及租務市場，「是開心的」；但觀塘往啟德一帶在平日下班高峰時段已非常繁忙，區內泊車位亦不多，料日後大型活動時路面將更擠塞。他說，將避免在活動當天駕車，相信會逐漸習慣新的出行方式。
港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲表示，港鐵已開始經不同渠道向啟德居民發放車務資訊，包括去信屋苑管理公司和「座頭」，又說測試活動的經驗顯示港鐵逐漸掌握重開啟德站D出口的上行電梯時間，以及調整其他出入口單向進出安排的時機。