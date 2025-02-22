居民稱鼓舞亦擔憂 體育園大活動路面恐更塞

港鐵向兩站常客推送車務資訊

體育園即將揭幕，張景勛表示，居民普遍感鼓舞及正面，暫亦理解對生活的「小小影響」。他說，以往多次演練主要由公務員參與，「進場、離場也很守規矩」，或與實際情况有出入，以七欖為例，不少觀眾會飲酒助興，「很多人飲醉酒時，如何疏散會好一點呢？」啟德私樓業主孔先生說，體育園揭幕帶動區內樓價及租務市場，「是開心的」；但觀塘往啟德一帶在平日下班高峰時段已非常繁忙，區內泊車位亦不多，料日後大型活動時路面將更擠塞。他說，將避免在活動當天駕車，相信會逐漸習慣新的出行方式。

港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲表示，港鐵已開始經不同渠道向啟德居民發放車務資訊，包括去信屋苑管理公司和「座頭」，又說測試活動的經驗顯示港鐵逐漸掌握重開啟德站D出口的上行電梯時間，以及調整其他出入口單向進出安排的時機。

（體育園展望系列一）