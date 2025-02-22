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港聞

港聞二

體育園活動早晚不同習慣 早散場者傾向稍逛

【明報專訊】鐵路成為啟德體育園交通配套核心，港鐵稱，汲取過去數月測試活動經驗，留意到市民亦因應活動時間而有不同出行習慣，會靈活調節車務安排，但特別提醒公眾避免於體育園有大型活動時在車站等候親友，以免擠迫。

啟德站人多時「分區管理」

啟德體育園過去的測試活動曾在不同日子和時間上演。港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲舉例，若周末舉行的測試活動散場時間較早，不少觀眾會先往附近商場用膳，相反若較夜散場，觀眾則傾向及早趕往港鐵站；周六活動的觀眾會較早抵達啟德一帶。她稱港鐵會按情况調節車務安排，人多時於車站實施「分區管理」，以啟德站為例，職員會將不同出口分成「小區」，與警方和附近商場協調後，安排乘客到人少的入口，亦於月台增設轉車資訊海報，提示不同列車方向可到達的熱門地點。

鐵路以外，測試活動期間亦有巴士及的士配合疏導人潮。運輸署回覆本報稱，最近3次5萬人或以上的大型演練，巴士公司都分別開辦10條巴士路線，涉及港九新界多區，署方日後會與巴士公司審視活動性質、入場人數和需求預測等因素，安排特別巴士服務的具體路線規劃及班次。

運署：小心探索利用渡輪

外界起初討論體育園交通時，曾有人提出觀眾可乘搭九龍城碼頭的渡輪。運輸署稱，九龍城碼頭距主場館約15至20分鐘步程，現只有一條來往北角的航線，若要利用渡輪疏散人群，需考慮步程及實際乘客需求，政府會檢視個別大型活動疏散安排，小心探索利用渡輪可行性。

（體育園展望系列一）

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