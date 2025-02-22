港鐵：按體育園測試  一小時疏散畢 開幕後需視活動詳情難斷言 議員籲早定屯馬故障備案

明報記者 葉希雯 李大煒

運署：交通大致到位 優勢互補

體育園過去數月連番測試和演練，規模由過千人至逾6萬人。運輸署回覆本報查詢時引用警方資料稱，最近5萬人或以上參與的大型演練，由活動完結至所有參與人士離開體育園園區約需時40分鐘。署方又說，總結過去數月經驗，公共運輸服務及交通配套規劃措施「大致妥善到位，且能做到優勢互補及滿足觀眾出行需要」。

港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲總結體育園「試業」經驗稱，港鐵會按情况加密班次，留意到散場者到達月台後大致可登上第一班到站列車，測試期間宋皇臺站和啟德站合共可於約一小時疏散來自園區的人。一小時能否成為日後體育園疏散現場觀眾參考時間？李婉玲強調要視乎多項因素，如客流組成及活動舉辦時間均有影響（見另稿），又說過往測試活動以本地人參與為主，亦包括公務員，或不止一次到訪啟德，已較熟習路線，體育園開幕初期的訪客未必如此熟練，未能斷言日後能否同樣以約一小時就能疏散。

日星多線疏散 港靠屯馬

李婉玲提及，港鐵必要時會安排空載列車直接到啟德或宋皇臺站接載乘客，每輛空載列車可容納約2000人，港鐵亦會與警方和運輸署協調，如有需要會在站外實施客流管制，安排市民分批入閘。

參考亞洲不同大型場館附近的交通配套，不少均毗鄰多於一條鐵路線，例如東京巨蛋附近有5條鐵路線，新加坡國家體育場附近亦有3條鐵路（見表）。啟德體育園附近則只有一條鐵路，配套與北京「鳥巢」和台北「大巨蛋」類同。

港鐵稱有預案 員工不斷練

曾任港鐵工程師的立法會議員張欣宇對港鐵疏散能力樂觀，「尖沙嘴煙花匯演有10多萬人也疏散得到，港鐵很有經驗」。他說，車站控制中心會觀察月台候車人數，倘扶手電梯、樓梯口開始擠塞或月台幾近半滿，就會召喚空載列車，形容整個過程宛如鋅盆去水，「倘控制得好，無窮無盡的水也去到」。他假設體育園5萬觀眾中4萬人乘搭港鐵，人流大致平均經屯馬線向東或西離開，在每2.5分鐘一班車下，配合不時有空載列車，理想情况下可在一小時內接載所有觀眾，相信體育園一條鐵路「夠用」，但「萬一屯馬線故障，警方可能要疏通幾萬人，穿州過省般步行去鑽石山站」，籲當局及早制定應變方案。港鐵強調有應急預案，員工亦已「不斷操練」。

專家：周邊食肆成分流關鍵

運輸研究學會資深會員熊永達以港鐵每輛空載列車可容約2000人、每4分鐘一班車推算，估計最理想下可每小時單向接載約3萬人離場，配合巴士、的士等，相信體育園觀眾可於約一小時疏散。他認為大型活動結束後觀眾未必即時散去，估計周邊食肆、酒吧成為留客「關鍵」，若可吸引近萬人先留在附近，配合於非繁忙時間散場，則更有助人潮疏散。

（體育園展望系列一）