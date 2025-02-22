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多名議員撐電車加價 有倡車廠變博物館增收入

【明報專訊】立法會交通事務委員會昨討論電車公司的加價申請，多名議員昨在會上稱支持加價，認為加幅溫和，又建議電車開放車廠打造成博物館吸客。民建聯陳學鋒質疑，電車公司稱未來兩年各項改善工程要投放逾6820萬元，比去年1120萬元盈利高，是否有必要及可否放緩推展工程的時間表。電車公司指車廠範圍細，開放作博物館有安全挑戰，重申加價是為維持財政可持續性，而改善工程則為長遠投資，減少將來頻繁維修更換路軌的需要。

公司稱開放車廠具安全挑戰

電車公司早前向政府申請成人票價加3毫至每程3.3元，小童車費申請加1毫至1.6元，而65歲或以上長者票價每程申請加2毫至1.5元，月票價格將維持不變。 加價申請尚待行政會議審批。

工聯會陸頌雄指電車票價加幅溫和，自由黨李鎮強更認為加幅太克制，問有否信心以此加幅可賺錢。李鎮強又建議將電車廠發展成博物館，展示舊電車及不定期推出以舊電車行駛的路線，收取較貴票價，另提議推出一系列電車車隊，可考慮以本地男團MIRROR成員姜濤、熊貓等作主題。

陳學鋒促延後大額投資

電車公司董事總經理戴弘博稱，電車廠空間較小，加上有安全考慮，開放作博物館有一定挑戰。戴弘博透露，現時每日乘客中有15%至20%為旅客，電車公司正透過旅發局與海外旅行社聯繫，期望可吸引中東旅客，又正致力打造更多打卡（Instagram-able）乘車體驗。

民建聯陳學鋒則重申反對加價，指加價為雙面刃，電車現因性價比高受歡迎，憂電車加價後失競爭力，致電車票務收入愈趨惡劣。他又指電車公司未來投資計劃開支較去年盈利更高，質疑有否必要做大量更新工程，建議把不涉安全的改善計劃「拖長嚟做」。

電車公司正計劃開發手機應用程式提供實時到站資訊，戴弘博指該計劃是讓乘客有更好乘車體驗。他又稱，電車路軌每隔幾年便更新，是次計劃更換以新物料製作的路軌零件，是為避免將來大批更換及減少定期維修次數。

相關字詞﹕電車 電車加價

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