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港聞

港聞二

父涉謀殺3歲女 指被告教女誣衊有外遇 母稱一怒之下掌摑女兒

【明報專訊】運輸工涉2020年猛烈搖晃幼女，令女兒腦出血昏迷，3歲生日當天去世。該宗謀殺案昨於高院續審。被告的同居女友梁小欣第4天作供，稱被告曾無中生有指她有外遇，更教2歲女兒誣衊她「帶男人返屋企𠵱𠵱哦哦」，令梁一怒之下掌摑女兒，事後反倒是梁主動向被告求饒。控方問：「你仲同佢一齊？」梁解釋，自己原生家庭的問題令她不想女兒是單親，才極力維護與被告的關係，現十分後悔，稱「冇咪冇囉，都唔寧願冇咗雅思」。

稱後悔維護與被告關係

被告劉佳坪被控於2020年7月29日謀殺女兒梁雅思。被告同居女友、雅思生母梁小欣繼續作供。控方針對當年7月7日梁與被告WhatsApp對話提問，信息顯示被告威嚇要以虐兒拘捕梁，梁還口稱「你打女又唔係嘢，日日打女，頭又爛，耳又爛，周身傷晒，冇嘢咪報警」。被告遂稱「𠵱家畀你感受下，畀最愛嘅人搵差佬拉你嘅感受」， 其後梁回覆「你講得呢句，即係你返嚟係為咗報仇」。

控方詢問一連串對話背後的事件。梁表示，當日被告教雅思說「核突嘢」，誣衊她有外遇。梁掌摑雅思兩巴掌後離家，然後隔着手機與被告互罵。控方問被告是否有打過思雅，梁稱被告常扭雅思的耳朵、用手指篤她頭部，以及捉住雅思雙腋並搖晃她，令雅思的雙臂及腋下有瘀傷，「整到成個人冇忽好肉」。

指被告常扭耳搖晃女兒

控方又問何謂報仇，梁稱被告曾因向她淋腐液而被捕，並懷恨是梁連累他「成年坐咗冤枉監」。梁又稱，在案發前一年，被告尚在獄中服刑，梁為了接回雅思而獨自努力滿足社署的各項要求，包括租屋、整理新居、就戒毒驗尿、見社工及參與活動，才成功與雅思同住，惟被告仍要誣衊她有外遇，梁形容被告「真係冇人性」。

控方問及「你知佢個人係咁，你仲同佢一齊？」梁說自己在沒有母親的家庭下長大，「唔想雅思似我咁單親長大」，因此她在當日爭吵結束後主動向被告求饒，稱都怪她喝醉發脾氣生事，希望被告回心轉意。梁庭上哽咽道，這只是當初的想法，現在悔不當初，「冇咪冇囉，都唔寧願冇咗雅思」。

控方另向梁播放約30段雅思生前片段，公眾只能聽到聲音。梁表示她沒看過相關片段，相信是由被告所攝錄。其中一段聽到雅思大哭，重複地說「唔好，唔好」、「爸爸，爸爸抱」。梁觀看片段後稱，相信是雅思想要被告抱她，但「佢係咁唔抱佢」。梁亦指雅思平時很少哭到這般厲害。梁作供未完，審訊下周一續。

【案件編號：HCCC 61/22】

相關字詞﹕高等法院 謀殺罪 虐待兒童

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