校巴司機剷欄杆昏迷不治 有心臟病 年屆七旬為校巴營運商 子：頂更未載客 已盡責將車撞停

78歲姓楊男司機意外後昏迷車內，沒有表面傷痕，由救護車送院搶救不治。涉事校巴車頭泵把損毁，司機座墊遺下疑失禁痕迹，警方封鎖部分行車線蒐證，案件交由新界南總區交通部特別調查隊跟進。

已請新車長 「最後一天」上班

楊幼子稱，父親約於2016年發現有心臟問題，接受過「通波仔」手術，一直有定時覆診及做身體檢查，沒有大礙。他引述醫生說，初步相信父親因心臟問題去世，而父親最近覆診檢查沒有異樣。

幼子說，公司早前已聘請一名新車長，原定今日上班，正式接替父親的崗位，詎料昨變成父親人生中最後上班日。幼子稱，事發時父親正前往接保母開工，因此車上沒有乘客，父親可能自知即將無力控制車輛，於是將車剷上行人路，用鐵欄將車卡停，防止車輛繼續行駛或再生意外，算是盡了職業司機的責任。

幼子說，父親年輕時做三行工人，但因收入不穩定，便與妻子學車，夫婦二人經營保母車生意，之後以父親的名字建立「楊樹洪旅運有限公司」，至今已近40年，行家稱他「楊叔」。幼子說，父親患病前後已逐漸將生意交給他打理，不過他認為完全不工作會「好快死」，因此間中都會幫同事頂更，「見下人、曬下太陽」，但只會駕駛區內短途線，一日兩轉車，每轉約50或30分鐘。

涉事公司稱司機有定期體檢

涉事豐裕旅遊車服務有限公司於facebook發文，指死者楊樹洪為校車服務創辦人及營運顧問，有定期身體檢查，符合運輸署發牌標準，為事件帶來的不便及擔憂，深感抱歉。

根據運輸署資料，70歲或以上人士的駕駛執照有效期最長為3年，如續牌，必須遞交由註冊醫生簽發的體格檢驗證明書，證明體格適宜駕駛及控制所申請的有關車輛類別，而該報告須於申請駕照當日前4個月內簽發。