張翔：冀撥款減幅溫和

張翔昨率暫任首席副校長王于漸、副校長（學術發展）宮鵬等港大高層出席傳媒春茗。張提到，早前有報道指港大儲備多，他解釋大學經過百年累積儲備，大部分已規劃作特定用途，例如興建大樓、冠名贊助教授教席，不可任意調用，校方只可動用儲備下3%至5%的利息。他亦介紹港大發展項目，稱已準備在首季提交的北部都會區發展「國際校園」建議書，預料容納逾千學生，並會與國際伙伴合辦課程。

被問有否聽聞校內學生代表冀重建學生會，張翔稱知悉，強調會再溝通。另外，港大校政風波暫告一段落，張稱與校委會新主席王冬勝相處及合作得很好。

珠海學院認收生挑戰大 續爭明年升格

另外，《專上學院條例》修例草案提出，學院註冊條件列明須取錄足夠學生。香港珠海學院校董暨署理校長張珍昨在傳媒午宴表示，不擔心因修例被「殺校」，稱會持續審視收生人數及學院管治。對於升格大學，張說目標今年底遞交申請、明年升格，加上各方捐款，有信心學院的學生人數、財政及管治達到升格要求。她又說，該校有7個學科評審範圍早前雖獲通過，但資格今年屆滿需重審，強調有信心再次通過。

珠海學院2024/25學年取錄88名學士學位一年級生。張珍直言招收本科生遇到「蠻大挑戰」，但強調全港院校均面對出生率下降問題。她說，目前全校學生有近2000人，七八成為碩士生，計劃日後主要收研究生，又稱若部分學科長期收生不理想，將考慮學科合併。