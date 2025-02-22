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港聞二

科技園AI招聘會推逾千職位 初創盼吸不同學科人才

【明報專訊】人工智能（AI）席捲全球，科技園公司昨日舉辦AI主題招聘會「AI in Action」，約50間公司開放逾1000個相關職位空缺；並推出「Talent Foundry」計劃，為大學生提供數百工作機會。有業界表示並非缺乏人才，而是技能追不上AI行業變化；另有AI企業僱主盼尋找不同學科的人才。

指AI日新月異 黃克強：大學課程改唔切

科技園公司行政總裁黃克強表示，不認同「香港無人」，而是人才技能未必符合AI市場要求。他說AI科技日新月異，「係咪要改大學課程？其實改唔切㗎，兩個月前又DeepSeek，下個禮拜可能又其他嘢」，重要是學生發展「軟技能」、適應力及接觸業界。科技園公司人才及人力資源高級總監王秀麗介紹稱，科技園今年會與中大、城大、浸大、 理大、科大、港大的工程及電腦科學系合作，為學生提供實習、接觸業界的機會，料今年接觸1000名學生，園區內初創公司亦會提供數百工作機會。她認為大學理論課程充足，但應用場景不足，冀提供實戰經驗。

初創「廣聯智通科技」首席營運官趙建賓說，深圳分公司已有逾百名開發人員，希望在港聘請具商業背景、對AI有熱誠的人才。趙又說目前香港團隊仍是外地員工居多，AI初創缺乏渠道接觸本地學生，導致招聘困難。

今年伙6大學合作 助千名學生入職場

初創「孔文教育科技」行政總裁Ali Shamaz稱，傾向聘請不同學科的人才，「科研不止做開發，還有研究，需要科學家、使用者體驗設計師、行業專家等」，例如他需要教育專家，但教育系學生不會應徵科技初創，來者多是IT學生。他又稱初創需要能將AI轉化成商業的人才，如銷售及市場營銷，港人優勢正屬這些範疇。

德勤亦在現場設攤位，開放逾100個AI相關職位。德勤人力資源經理表示，公司在審計、稅務、精算等傳統領域也利用AI建立模型，如分析風險、管理客戶，期望求職者兼具商科及AI應用知識，且靈活變通。

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