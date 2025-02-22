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港聞

港聞二

德指涉用恐怖組織象徵 李駿碩：暫無警接觸

【明報專訊】執導電影《眾生相》入選今屆柏林影展的香港導演李駿碩（圖）在活動代讀演員聲明，提及德國當局支持針對巴勒斯坦人的「種族滅絕」行為，德國傳媒早前報道，柏林警察局的保安部門正調查。柏林警方（Polizei Berlin）前日回覆本報確認稱，相關言論引起初步懷疑，涉嫌使用違憲及恐怖組織象徵，國家刑事警察辦公室的國家安全部門（Polizeilicher Staatsschutz）正初步調查。

仍於柏林參展 無意提早離開

柏林警方新聞發言人周四（20日）回覆，初步懷疑相關言論與《德國刑事法典》第86a條的「使用違憲及恐怖組織象徵（symbol）」有關，檢察部門有責任做法律評估。李駿碩回覆本報表示，截至當地時間昨晨，德國警方沒接觸他，他仍身處柏林參與影展活動，不打算提早離開。

李上周六（15日）在影展讀出演員Erfan聲明，指德國當局支持對巴人的種族隔離、種族滅絕、殺戮行為，呼籲悼念巴勒斯坦無辜死者，並引述口號「From the river to the sea, Palestine will be free（從河流到海洋，巴勒斯坦將獲得自由）」。

柏林警方回覆未提及具體哪些言論涉嫌違法。有德國法律學者撰文分析，「從河流到海洋」的口號有不同解讀，可解作期望在約旦河及地中海生活的人得到和平及平等，同時因巴人武裝組織哈馬斯曾引述該口號，亦可被視為呼籲暴力消滅以色列。德國聯邦內政部前年11月宣布禁止境內哈馬斯活動後，使用該口號的法律風險增加。

以領館斥言論「呼籲破壞猶太國」

李：「從河流到海洋」以巴都曾用

以色列駐香港總領事館周四回應事件，指控李的部分言論本質上屬「呼籲破壞猶太國家」，強烈譴責，建議李下次可問其伊朗演員，在伊朗公開宣稱是同性戀者會面對什麼下場，以及加沙情况。就以國領事館說法，李駿碩稱從「從河流到海洋」一詞在近百年歷史裏以巴雙方人民都用過，絕不認為捍衛一方自由等同另一方滅絕。

相關字詞﹕Polizeilicher Staatsschutz Polizei Berlin 李駿碩 巴勒斯坦人 柏林影展

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