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港聞二

站外護士救人欲借 港鐵AED無送抵 施救者：職員稱「不在站內不關他事」 港鐵指「誤會」否認拒助

【明報專訊】62歲烏克蘭籍男子上周五（14日）在港鐵荃灣西站外暈倒，有休班急症室護士途經即場施救，並請一名途人向該站港鐵職員借自動心臟除顫器（AED），有港鐵職員稱事發地點不在車站範圍，而AED始終未有送到現場，事主最終送院不治。港鐵昨日否認拒借AED，稱由於求助的途人抵達車務控制室求救時，救護車已抵達，又稱有職員曾指肇事地點在站外，「由此可能」引發拒借誤會。施救護士向本報強調，港鐵前日（20日）回覆其投訴時承認，職員無帶AED到施救現場應該立即提供；港鐵亦無否認職員說過「不在站內不關他事」，並道歉稱「確實不應該講這樣的話」。

港鐵：救護車已抵 職員認為毋須帶

港鐵表示，翻查資料，求助人當日下午3時13分在車務控制室外接觸維修部職員，該職員隨後帶男途人進入該室，惟3時12分救護車已抵達現場，職員故認為毋須帶AED到地面。施救的急症室護士對港鐵說法表示無奈，強調現場已有醫護施救，醫護要求提供AED，港鐵職員若當時帶AED到場，不會有更多爭拗，惟她一直施救至救護車到達也未能使用AED。

該護士早前在社交媒體發文，引述入站求助的途人稱港鐵職員只稱會派人去現場先了解，最終沒帶AED到場，護士自言做心肺復蘇「搓」到救護車到，事主仍未恢復心跳。她在帖文質疑「點解唔喺港鐵範圍就唔可以借機？點解要搵人上去了解咗先可以攞AED機？唔可以攞咗上去先？港鐵做公共服務，點樣唔關你事？」她認為該說話反映港鐵職員或缺乏熱心救人，曾就事件投訴港鐵，希望避免同類事件再發生，「救得一個得一個」。

暈倒處近出口 事主送院不治

據了解，烏克蘭籍62歲男子持護照來港，本月9日開始受僱於香港一船務公司，在船上做維修，事發日於工作期間向同事透露心口痛及不適，打算回酒店休息，約3時倒臥荃灣西站D出口外迴旋處，經途人報案後被送仁濟醫院，抵達時死亡。

消防處回覆稱，當日下午3時6分接報一名男子於荃灣大河道暈倒，救護車3時12分到場，3時24分將男子送抵仁濟醫院。

心臟科專科醫生麥耀光指出，心肺復蘇和AED須在黃金5分鐘內進行，避免心臟、腦細胞缺血，造成不可逆轉的損傷，而心肺復蘇只可暫時維持血液循環及血含氧量，若有持續心室顫動，必須AED做體外去顫以恢復正常心跳。心臟科專科醫生蘇睿智稱，五至七成心臟病患者都有心室顫動，AED全自動使用簡單，「放在對應位置，打開即可自動除顫」。

張欣宇：AED借出站外非灰色地帶

曾任港鐵站長的立法會議員張欣宇表示，多數港鐵員工都受過AED使用訓練，車站管理者理應不會阻止職員將AED借給有需要的人，亦有能力救助，職員用後也毋須撰寫複雜報告，只需簡單記錄事件。他又強調，將AED出借到非港鐵站範圍不是「灰色地帶」，站內急救儀器是開放予所有市民緊急時取用，形容對事件感到不解。

香港鐵路專業人員工會主席林偉強說，港鐵站內AED可供乘客自行取用，並附有指引，公司應加強宣傳，並為全體僱員提供更完善的AED培訓。根據港鐵數據，目前每個港鐵站均有至少兩部AED，全港站點共有逾400部。

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