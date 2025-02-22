明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

認罪不獲1/3減刑 串謀煽動分裂囚5年男子上訴

【明報專訊】被指為「香港獨立黨」主席的教師黃煡聰，於網上發帖主張外國派軍入侵香港，去年在區域法院承認《港區國安法》串謀煽動分裂國家罪，被判監5年，受制於國安法訂立的刑罰等級，不獲全數三分之一的認罪刑期扣減。黃早前就刑期提出上訴，案件昨在上訴庭聆訊。上訴方力陳，黃承認的控罪實為串謀罪，法庭判刑時不應強制套用《港區國安法》刑罰等級；律政司一方則認為判刑受該刑罰等級所限。上訴庭將於6個月內裁決。

指刑罰分級不應強套「串謀罪」

初選案3「首要分子」囚10年以下

葡萄牙籍上訴人黃煡聰（41歲）由大律師石書銘代表；律政司代表為副刑事檢控專員周天行。石書銘陳辭稱，黃煡聰承認的罪行為「串謀罪行」，而非「實質罪行」，法庭判刑不應強制套用《港區國安法》刑罰等級，正如謀殺罪被告必須被判囚終身，但犯下串謀謀殺者則「可處」終身監禁，即可被判較低刑期。

石書銘又提到，在同屬《港區國安法》及串謀罪案件的民主派「35+」初選案中，戴耀廷、區諾軒、趙家賢及鍾錦麟皆被裁定為《港區國安法》下的「首要分子」，惟最終只有戴被判囚10年、即「首要分子」的最低刑期，其餘3人刑期皆低於10年。石重申，《國安法》刑罰等級具參考價值，但不應強制套用，認為向黃煡聰給予全數三分之一刑期扣減，法律上不會有錯。

石另就案情表示，黃煡聰發表的帖文內容天方夜譚，「甚至乎根本冇人理會」，對社會影響有限，惟原審法官以監禁6年半為量刑起點，比起涉及擺街站等的「光城者案」高，質疑原審量刑過重。

律政司：「串謀」「實質」量刑應一致

周天行回應稱，按《港區國安法》立法原意，「串謀罪行」與「實質罪行」量刑應當一致，又指涉案帖文能否煽動他人不是關鍵，量刑應取決於發布目的。法官聽罷陳辭後表示會於6個月內頒判辭。

【案件編號：CACC 92/24】

（港區國安法）

相關字詞﹕刑期上訴 串謀發布煽動刊物罪 港區國安法 香港獨立黨

上 / 下一篇新聞

保華5公司申臨時清盤 工務「影響可控」 政府：項目由聯營方接手 工會：7分判稱被拖7000萬
保華5公司申臨時清盤 工務「影響可控」 政府：項目由聯營方接手 工會：7分判稱被拖7000萬
「業界悲傷一天」 保華：無法支薪遭停約
「業界悲傷一天」 保華：無法支薪遭停約
保華79年歷史建逾300項目 包括紅隧、半山扶梯
保華79年歷史建逾300項目 包括紅隧、半山扶梯
業界稱保華已財困多年 政府助覓白武士未果
業界稱保華已財困多年 政府助覓白武士未果
村屋搗太空油工場拘3人 刊憲6日破15案
村屋搗太空油工場拘3人 刊憲6日破15案
支聯會案11月審 辯：何俊仁或認罪 官稱「另案」進度超出判斷 抱歉延期半年
支聯會案11月審 辯：何俊仁或認罪 官稱「另案」進度超出判斷 抱歉延期半年
民主黨解散程序料需一年 劉慧卿：我們不少人坐監，更多人就大件事
民主黨解散程序料需一年 劉慧卿：我們不少人坐監，更多人就大件事
站外護士救人欲借 港鐵AED無送抵 施救者：職員稱「不在站內不關他事」 港鐵指「誤會」否認拒助
站外護士救人欲借 港鐵AED無送抵 施救者：職員稱「不在站內不關他事」 港鐵指「誤會」否認拒助
德指涉用恐怖組織象徵 李駿碩：暫無警接觸
德指涉用恐怖組織象徵 李駿碩：暫無警接觸
科技園AI招聘會推逾千職位 初創盼吸不同學科人才
科技園AI招聘會推逾千職位 初創盼吸不同學科人才
張翔：冀撥款減幅溫和
張翔：冀撥款減幅溫和
校巴司機剷欄杆昏迷不治 有心臟病 年屆七旬為校巴營運商 子：頂更未載客 已盡責將車撞停
校巴司機剷欄杆昏迷不治 有心臟病 年屆七旬為校巴營運商 子：頂更未載客 已盡責將車撞停
官斥無情 廚師爆竊酒家殺保安囚終身
官斥無情 廚師爆竊酒家殺保安囚終身
父涉謀殺3歲女 指被告教女誣衊有外遇 母稱一怒之下掌摑女兒
父涉謀殺3歲女 指被告教女誣衊有外遇 母稱一怒之下掌摑女兒
趙曾學韞小學前校長詐騙學校27萬 判監6個月
趙曾學韞小學前校長詐騙學校27萬 判監6個月
多名議員撐電車加價 有倡車廠變博物館增收入
多名議員撐電車加價 有倡車廠變博物館增收入
北角車房4車遭淋腐液
北角車房4車遭淋腐液
港鐵：按體育園測試  一小時疏散畢 開幕後需視活動詳情難斷言 議員籲早定屯馬故障備案
港鐵：按體育園測試  一小時疏散畢 開幕後需視活動詳情難斷言 議員籲早定屯馬故障備案
體育園活動早晚不同習慣 早散場者傾向稍逛
體育園活動早晚不同習慣 早散場者傾向稍逛
居民稱鼓舞亦擔憂 體育園大活動路面恐更塞
居民稱鼓舞亦擔憂 體育園大活動路面恐更塞
話你知：體育園3路疏散 2赴港鐵1往巴士站
話你知：體育園3路疏散 2赴港鐵1往巴士站
體育園開幕票半小時售罄 實名制下黃牛續現
體育園開幕票半小時售罄 實名制下黃牛續現
大律師會擴法律義助服務 毛樂禮料處理量倍增 覆蓋更多日常民事案
大律師會擴法律義助服務 毛樂禮料處理量倍增 覆蓋更多日常民事案
毛樂禮：加强新晉大律師海外交流 保國際化
毛樂禮：加强新晉大律師海外交流 保國際化
港島聯網合併惹恐慌 盧寵茂：謠言止於智者
港島聯網合併惹恐慌 盧寵茂：謠言止於智者
九市速遞：廣東上調最低工資標準 深圳加6.8%至2520元 全省最高
九市速遞：廣東上調最低工資標準 深圳加6.8%至2520元 全省最高
九市速遞：「灣區產業合作倡議」提六大方向
九市速遞：「灣區產業合作倡議」提六大方向
九市速遞：深港青年夢工場基金 初始規模5億元人幣
九市速遞：深港青年夢工場基金 初始規模5億元人幣
九市速遞：廣州「製衣村」節後招工 人潮如鯽
九市速遞：廣州「製衣村」節後招工 人潮如鯽
灣區手記：電雞與角膜 ／文：尚東美
灣區手記：電雞與角膜 ／文：尚東美
【Emily】被問政黨賣廣告有冇折？ 「叮叮」公司請葉劉食檸檬
【Emily】被問政黨賣廣告有冇折？ 「叮叮」公司請葉劉食檸檬
【Emily】立會新春午宴 梁君彥籲學蛇脫皮
【Emily】立會新春午宴 梁君彥籲學蛇脫皮
【Emily】金耀基九十大壽 中大人贈金牌
【Emily】金耀基九十大壽 中大人贈金牌
【Emily】美心伙省府合作 以青海食材入饌
【Emily】美心伙省府合作 以青海食材入饌
【Emily】商業案例競賽冠軍出爐
【Emily】商業案例競賽冠軍出爐