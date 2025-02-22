認罪不獲1/3減刑 串謀煽動分裂囚5年男子上訴

指刑罰分級不應強套「串謀罪」

初選案3「首要分子」囚10年以下

葡萄牙籍上訴人黃煡聰（41歲）由大律師石書銘代表；律政司代表為副刑事檢控專員周天行。石書銘陳辭稱，黃煡聰承認的罪行為「串謀罪行」，而非「實質罪行」，法庭判刑不應強制套用《港區國安法》刑罰等級，正如謀殺罪被告必須被判囚終身，但犯下串謀謀殺者則「可處」終身監禁，即可被判較低刑期。

石書銘又提到，在同屬《港區國安法》及串謀罪案件的民主派「35+」初選案中，戴耀廷、區諾軒、趙家賢及鍾錦麟皆被裁定為《港區國安法》下的「首要分子」，惟最終只有戴被判囚10年、即「首要分子」的最低刑期，其餘3人刑期皆低於10年。石重申，《國安法》刑罰等級具參考價值，但不應強制套用，認為向黃煡聰給予全數三分之一刑期扣減，法律上不會有錯。

石另就案情表示，黃煡聰發表的帖文內容天方夜譚，「甚至乎根本冇人理會」，對社會影響有限，惟原審法官以監禁6年半為量刑起點，比起涉及擺街站等的「光城者案」高，質疑原審量刑過重。

律政司：「串謀」「實質」量刑應一致

周天行回應稱，按《港區國安法》立法原意，「串謀罪行」與「實質罪行」量刑應當一致，又指涉案帖文能否煽動他人不是關鍵，量刑應取決於發布目的。法官聽罷陳辭後表示會於6個月內頒判辭。

【案件編號：CACC 92/24】

（港區國安法）