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民主黨解散程序料需一年 劉慧卿：我們不少人坐監，更多人就大件事

【明報專訊】面臨解散危機的民主黨前日成立三人小組跟進解散及清盤安排，黨主席羅健熙昨在電台節目承認決定來得突然，形容該黨將來可能無法和港人走下去，「的確是歷史任務的終結」，向支持者致歉。據了解，民主黨距離召開會員大會「要以月計」，完成整個解散程序或需一年。前主席劉慧卿直言「唔係好想支持（解散）」，但「我們（黨內）都不少人坐監，如果更多人（坐）就大件事，好多事要想」。

民建聯指反修例「主要推手」

「解散咎由自取」

繼行會召集人葉劉淑儀說民主黨應及早解散，民建聯昨日發聲明回應民主黨「宣布解散」，聲稱民主黨在2019年反修例事件等「一直都是主要的推手和參加者」，「路線愈走偏激，對國家安全及香港社會穩定造成嚴重損害，它宣布解散絕對是咎由自取」。

根據民主黨黨章，召開會員大會至少要21日通知。羅健熙昨在商台節目說，稍後盡快召開黨內交流會，向黨友交代情况及後續。據悉，參考其他民主派團體解散經驗，民主黨完成解散及清盤或需約一年。

羅健熙：討論解散「是這幾禮拜的事」

羅在電台就不能撐下去向支持者致歉，但強調無人可以否認民主黨在民主化及回歸前曾扮演的角色及社會影響力，「起碼30年一直嘗試努力，令社會變好」。他對具體觸發解散的原因三緘其口，只說開始相關討論「都是這幾個禮拜的事」，不願直接評論「被動」、「突然出現死線」或者有否難言之隱。他表示，明白中委剛換屆不久，又非財政出現問題，外界或感困惑，但具體原因不便多說，外界可自行理解。

民主黨前議員李華明在同一節目說，會沉痛及無奈地在會員大會支持解散。他表示，與「共產黨」溝通時曾問及12月立法會選舉民主黨能否獲提名，對方回應「仲熬到12月？收X喇！」他引述有黨友匯報「中間人」溝通，「近期都講到『摺埋好喇你哋』」。

劉慧卿則形容去年12月中委才換屆，不少黨友近日透過傳媒才知悉中委決定。她反問，「好多人問一國兩制的指標去了哪裏？不同聲音，是否窮途末路，還是很多人支持？」

劉慧卿前日獲邀出席日本駐港領事館酒會期間，不時有外國領事及其他嘉賓上前查詢問候，她也與前特首曾蔭權握手。法國駐港總領事杜麗緹則在社交網站，上載酒會當日與劉、歐盟駐港澳辦事處主任盧效偉及德國總領事張德林合照，形容劉長期擁護法國珍視的價值。

相關字詞﹕劉慧卿 民主黨解散

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