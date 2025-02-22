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港聞二

支聯會案11月審 辯：何俊仁或認罪 官稱「另案」進度超出判斷 抱歉延期半年

【明報專訊】已解散的支聯會、該會前主席李卓人、前副主席何俊仁及鄒幸彤被控《港區國安法》煽動他人顛覆國家政權罪，昨於高院召開審前覆核。辯方透露，何俊仁有可能改為認罪，稍後確認答辯。基於法庭工作檔期，法官取消原定5月的審期，延至11月3日處理鄒幸彤一方的申請，11月11日正式開審。翻查資料，鄒曾提出換官和傳召海外證人等申請，案件由首次提堂至今已相隔逾3年（見表）。

明報記者

本案由法官李運騰、陳仲衡及黎婉姫審理。控方由律政司副刑事檢控專員萬德豪、助理刑事檢控專員張卓勤和高級檢控官吳加悅代表。大律師林芷瑩獲破產管理處委聘代表支聯會；李卓人和何俊仁由大律師沈士文、梁麗幗和胡栢昌代表；本身是大律師的鄒幸彤親自陳辭。

料審期至少30日 官着何下月確認

沈士文甫開庭稱，何俊仁有可能改為認罪，需時與控方聯絡，確認是否正式更改答辯。李官表示，何俊仁不會在審結前聽取判刑，着辯方3月7日書面通知法庭，確認答辯方向。

案件原定5月6日開審，李官昨指基於法官處理另案，原定審期不可行，案件「鐵定」延至11月3日開審；即使有被告改變答辯，審期至少需30至40日。林芷瑩一度因工作日程要求押後開審，沈士文稱李卓人和何俊仁已還押逾千日，再次押後對被告不公。李官亦對再次押後有保留，林遂不再陳辭。

申「撤銷公訴書」

鄒幸彤：控方案情無交代焦點

鄒幸彤提出兩項申請，包括要求撤銷公訴書和傳召專家證人。鄒投訴控方案情無交代焦點，「講唔到被指控非法手段係咩」，無法準備辯護。李官要求鄒提交理據，鄒遂指無法在囚室準備電子文件，只能手寫陳辭。專家證人方面，控方萬德豪表示鄒呈上專家報告與案無關，建議法官在開審前處理爭議。

李官與雙方商討後表示，法庭難以在11月3日前處理兩項申請，下令11月3日先處理撤銷公訴書的申請，審訊排期11月11日開始，待答辯後處理專家證人的爭議，再由控方開案陳辭。李官打算不遲於9月中再作審前覆核。正審理黎智英案的李官表示，對支聯會案延期感抱歉和遺憾，因另案進度超出判斷，預料3月始完成盤問被告，又涉及過萬頁文件，「最困難係寫判辭，千頭萬緒……人物太多，證據太多，要寫完嗰單先開呢一單」。

庭上所見，何俊仁一直面無表情。翻查資料，何2014年底當選支聯會主席，2019年接替原任副主席蔡耀昌，與鄒幸彤一同擔任副主席，李卓人則任主席。2021年9月，各被告遭起訴煽動顛覆國家政權罪，同月支聯會宣布解散。

【案件編號：HCCC 155/22】

（支聯會案）

相關字詞﹕鄒幸彤 李卓人 煽動顛覆國家政權罪 何俊仁 支聯會 港區國安法

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