村屋搗太空油工場拘3人 刊憲6日破15案

元朗警區重案組督察林浩賢表示，根據線報及深入調查，元朗警區特職隊探員前日在錫降村截查37歲男子，將他帶村屋搜查，檢獲560毫升液態依托咪酯、1.3公升甘油、12粒太空油煙彈，以及量杯、煲、針筒、電子磅、煙彈空殼等製造太空油工具，另亦搜獲500克氯安酮及60克卡西酮。初步相信檢獲的原材料可製造約300多粒太空油煙彈，連同其他毒品總市值約41萬元。

37歲男子及單位內64歲男子即場被捕，探員其後在天水圍拘捕31歲女子，3人分別報稱文員及無業。37歲男子已被暫控相關罪名，其餘兩男女獲准保釋候查，3月下旬須向警方報到。案件交由元朗警區重案組跟進。

林浩賢稱，製造太空油工場營運約一個月，毒品主要供應元朗及屯門區。政府本月14日已將依托咪酯及3種類似物列為毒品，至法例刊憲第六日（19日），警方已偵破15宗涉依托咪酯案件，共拘捕20人，當中3人21歲以下。