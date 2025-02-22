保華79年歷史建逾300項目 包括紅隧、半山扶梯

2023年1899員工 部分公司換董事抵押銀行

保華建業集團現由潘澤雄和陳佛恩兩名董事持有。翻查集團2024中期報告，2023年9月底集團聘用1899名全職僱員。記者本月初前往保華位於舊址的辦公室，發現所屬樓層有一個列出42間公司的水牌，其中有兩間為澳門註冊公司。

翻查42間公司於香港公司註冊處的文件，有9間顯示已解散，其中8間去年8月起陸續申請撤銷註冊，餘下一間則於2022年已撤銷。其餘仍註冊公司中，大部分申報的辦事處地址與保華建業集團相同，而部分公司上月及本月初申請更改地址。

綜合公司註冊處資料，有公司去年中陸續出現董事辭任、或更改由潘澤雄為董事；亦有兩間公司曾最少兩次抵押予銀行，分別是保華建造有限公司及保華建築營造有限公司。另外，保華地基有限公司現名為協盛地基有限公司，據傳媒報道，該公司已被協盛建築集團收購。

近月建造業陷「寒冬」，香港建造商會長林健榮慨嘆本地老牌建築商愈來愈少，擔心行業傳承，期望政府制訂政策培育本地人才及扶助本地建築公司。