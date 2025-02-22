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保華79年歷史建逾300項目 包括紅隧、半山扶梯

【明報專訊】保華建業集團1946年於上海創立以來，約1950年代在港落地生根，目前最少約30間子公司仍在港註冊，多年累計建造逾300個項目，包括本港首條海底隧道紅隧、中環至半山自動扶手電梯系統、港大黃竹坑學生宿舍等。然而，保華近年遇財困，5間旗下公司昨向法庭申請委任臨時清盤人，包括保華建築工程有限公司、保華建築有限公司、保華建造有限公司、保華建築營造有限公司、保華機電工程有限公司。前4間昨仍在發展局認可公共工程承建商名冊；保華機電工程則屬機電署註冊電業承辦商，有效期至今年7月26日。

2023年1899員工 部分公司換董事抵押銀行

保華建業集團現由潘澤雄和陳佛恩兩名董事持有。翻查集團2024中期報告，2023年9月底集團聘用1899名全職僱員。記者本月初前往保華位於舊址的辦公室，發現所屬樓層有一個列出42間公司的水牌，其中有兩間為澳門註冊公司。

翻查42間公司於香港公司註冊處的文件，有9間顯示已解散，其中8間去年8月起陸續申請撤銷註冊，餘下一間則於2022年已撤銷。其餘仍註冊公司中，大部分申報的辦事處地址與保華建業集團相同，而部分公司上月及本月初申請更改地址。

綜合公司註冊處資料，有公司去年中陸續出現董事辭任、或更改由潘澤雄為董事；亦有兩間公司曾最少兩次抵押予銀行，分別是保華建造有限公司及保華建築營造有限公司。另外，保華地基有限公司現名為協盛地基有限公司，據傳媒報道，該公司已被協盛建築集團收購。

近月建造業陷「寒冬」，香港建造商會長林健榮慨嘆本地老牌建築商愈來愈少，擔心行業傳承，期望政府制訂政策培育本地人才及扶助本地建築公司。

相關字詞﹕保華建業

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