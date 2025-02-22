「業界悲傷一天」 保華：無法支薪遭停約

高院昨處理5間保華建業集團主要聯營子公司保華建築工程有限公司、保華建築有限公司、保華建造有限公司、保華建築營造有限公司及保華機電工程有限公司的委任臨時清盤人事宜。5間公司的法律代表陳辭稱，保華集團歷史悠久，甚具聲望，如今自行申請委任臨時清盤人，「這是香港業界史上悲傷的一天」。公司代表又提到，涉案公司無法向員工支薪，近日亦遭房協終止合約，而且破產管理處的信件提及，有初步證據顯示涉案公司要清盤，重申希望透過今次申請保護資產和保障債權人利益。

法官聽罷陳辭後稱，接納有迫切需要為5公司委任臨時清盤人，並委任羅兵咸永道的庄日杰及蘇文俊。司法機構網頁顯示，法庭2月26日至4月9日將分別開庭處理5間公司的清盤呈請。

羅兵咸永道獲委臨時清盤人

羅兵咸永道昨發新聞稿補充，保華建業集團是香港多個建築項目總承包商，去年中以來「一直面臨財務困難」，之後有債權人就該5間公司拖欠的債務提出清盤呈請，有鑑於相關情况，該些公司的管理層決定向法院申請臨時清盤；臨時清盤人現正梳理該些公司的財務狀况及維護公司資產等。

翻查公司註冊處資料，涉案5間公司至今仍註冊，全部公司秘書為保華管理有限公司。5間公司中，保華建造有限公司、保華建築營造有限公司及保華建築有限公司於過去一年內遭抵押，亦有公司董事陸續辭職。另一涉案公司保華機電工程有限公司上月才委任一名新董事。

【案件編號：HCCW 714/24等】