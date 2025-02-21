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港聞

港聞二

暴動判囚青年上訴 60月減至57月

【明報專訊】2019年11月18日油麻地暴動案，一名案發時20歲的男生被裁定暴動罪成，監禁60個月。男生不服判刑提出上訴，上訴庭昨日開庭處理申請。上訴方力陳，原審時上訴人以案發時不足21歲作減刑理由，法官給予同案另外3名年輕被告3個月刑期扣減，上訴人卻沒相同減刑，出現犯錯；律政司則指，被告人年輕在嚴重案件中屬於比重較低的求情因素。法官裁定上訴人上訴得直，將刑期下調至57個月，半年內頒下判辭。

爭議僅同案年輕被告獲減刑

上訴人為張賀祺（定罪時23歲，報稱無業）被指2019年11月18日在窩打老道和咸美頓街之間的彌敦道一帶，連同他人參與暴動。

上訴方提出兩項理據。其一理據主張基於相同法律原則下，原審法官判刑時給予另外3名被告3個月減刑，但無給上訴人減刑，雖然判刑時上訴人已23歲，但漫長的司法程序等候並非上訴人錯誤。另一理據主張原審法官接納無證據指上訴人曾使用身攜的口罩手套，但仍將量刑起點定得高於無裝備的被告。

法官彭偉昌質疑，上訴人與3名獲減刑被告「年紀上差一截」，而且法庭會就管有裝備推論意圖，毋須分析被告實際有否使用該裝備，上訴方的說法不可依賴，更推翻「所有原則」。上訴方強調，上訴人與該3人年齡無差別，因年輕受鼓動下犯罪。

律政司一方則指，在須予阻嚇的嚴重案件中，被告年輕屬於比重較低、甚至微不足道的求情因素，尤其原審法官形容案件為「小型戰場」，將上訴人量刑起點定於60個月絕非判刑過重。兩名法官聽取雙方陳辭後商議約半小時，裁定上訴人上訴得直，刑期下調3個月。

【案件編號：CACC 4/23】

（反修例風暴）

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