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港聞二

「4S」實時監測地盤 港燈創零意外首例

【明報專訊】為提升地盤安全，港燈前年將安全智慧工地系統（Smart Site Safety System，簡稱4S）應用到工程項目，透過人工智能設備等實時監測地盤狀况，在一個地基工程的施工期間保持「零意外」。港燈總土木工程師吳慶德表示，4S能輕易蒐集大量數據，協助企業發現安全管理的不足，再配合人力檢查及教育，大幅提升安全管理效率。

明報記者 范灝民

AI鏡頭辨工人狀况 智能鎖可認證身分

4S由3部分組成，包括監察地盤及工人狀况的智能安全設備、蒐集數據的網絡及分析數據與發放警告的中央管理平台。港燈前年在南丫島發電廠一地基工程應用海宏技術有限公司的 「C-SMART」4S設備，包括安裝能辨識工人安全問題及違規行為的人工智能鏡頭、可追蹤工人位置及身體狀况的智能手表、具身分認證功能的智能鎖（見圖）、全方位移動設備防撞系統及氣體監測等；若發現設備異常，將實時於中央平台報告，管理人員可透過手機應用程式發現以防意外發生，事後亦可提醒工人注意相關安全風險。

海宏技術有限公司去年憑藉系統取得政府數字政策辦公室「香港資訊及通訊科技獎」，該公司助理總經理張錦賢表示，企業透過4S設備，可減省大量用作監察地盤的人力成本。他舉例有客戶希望測量地盤周邊樹木傾斜度，以防影響工程進度，但若找測量師定期檢查，開支將非常大，公司遂為客戶開發新功能模組，應用到智能設備並安裝在樹木實時測量，節省用作監測的人力成本。

或需蒐員工資料 研發方：會銷毁紀錄

4S部分設備或需利用員工個人資料做監測工作，張強調客户員工事前會先了解蒐集資料目的，並會簽署確認文件；資料蒐集後，系統會隱藏部分內容，如年齡及手機號碼等；工程完成時，公司會將資料「打包」給客户並銷毁紀錄，保障客户員工私隱。

發展局前年發出工務技術通告，規定合約總額逾3000萬元的公共工程合約，承建商須採用4S，私人工程合約則不在規定範圍；去年7月屋宇署亦要求，在批准私人發展項目上蓋結構圖則／批准經重大修訂的上蓋結構圖則時，將根據《建築物條例》施加相關條件，規定預算成本逾3000萬元並使用流動機械及塔式起重機（俗稱天秤）的建築工程，承建商須採用兩項4S，即流動機械及天秤的警報系統。

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