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港聞

港聞二

運輸工涉殺3歲女 女友自稱屈服家暴

【明報專訊】運輸工涉2020年猛烈搖晃幼女，女兒腦出血昏迷，3歲生日當天去世。運輸工否認謀殺，案件昨於高院續審。被告女友梁小欣供稱，被告在生活中嘗試「制服」她們母女，透過各種威嚇手段迫使就範，亦對女兒嚴厲管教。一次女兒尿牀後，梁用電話向被告匯報已懲罰女兒跪地逾20分鐘，「膝頭哥都紅晒」。當控方問及實情如何，梁稱自己只讓女兒跪地約兩分鐘，梁向被告誇大時間以免逆對方心意。

稱家暴對象轉向女兒

被告劉佳坪被控於2020年7月29日謀殺女兒梁雅思。被告女友、雅思生母梁小欣繼續作供，形容被告在生活上「制服」她，要求她聽話就範，否則會受家暴。自從雅思由寄養家庭被接回家生活後，梁有感被告的行為「好似落咗去我個女度，少咗對我」。

梁續稱，被告與雅思的關係良好時二人很親暱，會互稱「豬爸爸」及「豬女」，雅思只有被罵時才不喜歡被告。至出事前一個月，雅思經常跟在梁後面，很少再「黐埋」被告。梁又形容雅思有時在家「無啦啦」哭泣，因為她見到被告的眼神，感到害怕便哭。

指管教嚴厲 扮配合打罵「等被告順啲」

梁又指，被告對於雅思的管教嚴厲，雅思曾向梁表示不想被「罰企望牆」，被告更要求梁配合他的管教方式。一次雅思發脾氣尿牀後，梁懲罰雅思跪地約兩分鐘，但故意向被告誇大跪地時間，假裝配合被告的管教方式，被告隔電話向思雅說「打到你飛天啊，屙尿」。

梁表示，被告經常覺得她沒有跟從其方法便「教唔到個女」，故梁會假裝有份打罵思雅，「等被告順啲，唔係又鬧我教唔到個女」。案訊今續。

【案件編號：HCCC 61/22】

相關字詞﹕高等法院 謀殺罪 虐待兒童

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