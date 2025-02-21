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港聞

港聞二

收回公屋重新編配上樓 房署平均76日房協87日

【明報專訊】申訴專員公署昨發表有關收回、翻新及重新編配公屋單位的主動調查行動報告，發現有獨居長者在單位離世後，因房屋署多次無法聯絡家人，按程序清走遺物後，惹來住戶家人投訴。調查又發現，房協最長需249天才可編配偏遠單位，亦有房屋署單位因承辦商人手不足，需197天才完成翻新。調查另顯示，房協由收回單位至新租戶入住，平均需87日，較房署76日慢。

房署未能聯絡家人

清獨居長者遺物遭投訴

申訴專員公署調查發現，有獨居長者2023年11月在單位內離世後，房署多次無法聯絡其居於內地的女兒，後按程序清走單位物品，並於2024年2月1日收回單位，事主向公署投訴房署未有盡力聯絡便收回單位及清走物品。公署認為，屋邨辦事處沒向戶主女兒說明可保留單位的時間，令其誤以為單位可保留至完成執拾，建議向獨居租戶的親屬說明期限及署方後續行動，同時加強職員培訓。

房協收回編配最長需249天

申訴專員陳積志表示，房署及房協過去5年分別平均每年收回約15,700個及1100個公屋單位，而公署抽查房署過去兩個年度個案，單位由收回至新租戶入住平均需76日。公署抽查房協上年度個案，由收回單位至重新編配，有個案需249天，但整體平均需47天，由收回單位至新租戶入住平均需87日。

陳稱，房署過去5年平均需43日翻新單位，符合44日指標；房協則有九成單位翻新可於指標時間60日內完成，小部分需90日，認為房屋署及房協打擊濫用公屋成績有目共睹，但應秉持精益求精的精神，加快單位流轉。

根據調查報告，房署解釋2023年5至11月期間，因有大量公屋居民購置資助房屋而在相若時間騰出單位，涉事區域工程承辦商需處理約560個樓齡介乎38至61年的單位翻新工程，數目為2022年同期兩倍，短時間內未能增聘足夠額外人手處理，導致有單位需197日翻新。

至於房協最長需249日編配單位，陳積志表示，有關租戶獲編配至邊境禁區單位。翻查資料，沙頭角邨屬房協唯一位於邊境禁區的出租屋邨。

申訴署19建議 房協：擬縮還樓期限

申訴專員公署提出19項建議，房屋署及房協全部接納，包括房協須檢視租戶獲取其他形式資助房屋後交還單位的安排，以防酌情安排被濫用等。

房署昨發稿稱，會詳細審視和研究有關建議，繼續嚴肅處理及不時檢視公屋單位收回、翻新及編配等流程，盡快將單位編配給有需要者，並於早前落實改善措施，包括去年擴大「空置單位翻新津貼」適用範圍等。

房協表示，目前正進行五大主要檢視工作及改善措施，如檢視租戶獲取其他形式資助房屋後交還單位安排，計劃將租戶可申請延期交還單位由最多兩個月縮至最多一個月等。

相關字詞﹕公屋 陳積志 房屋署 申訴專員公署

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