保華5公司委臨時清盤人 高院今處理

保華建築遭申清盤 冀港大工程易手

保華建築工程早前遭債權人「陳橋建築泥水裝飾工程有限公司」申請清盤，高院昨處理保華建築工程提出的「認可命令」。據了解，保華建築工程希望透過申請認可命令，將早前承接的港大工程項目移交他人處理。

保華建築工程一方表示，前日下午才從債權人收到新誓章，冀法庭把聆訊押後至今天舉行，以待呈遞證據回應。屬於聆訊其中一方的港大，亦希望法庭容許回應債權人的新誓章。法官聽罷陳辭批准申請，將聆訊押後至今日處理。

涉港大住宅學術樓46億工程

港大本月7日回覆本報查詢時確認，港大蒲飛路校園發展工程項目由保華建築工程承建。據保華集團網頁，該項目涉及兩座25層住宅大樓，以及一座樓高9層的學術大樓等，合約涉款46.1億元，預計今年完工。

此外，司法機構網頁顯示，高院今早亦會召開閉門聆訊，處理5間保華建業集團旗下公司，包括保華建築工程、保華建築有限公司、保華建造有限公司、保華建築營造有限公司，以及保華機電工程有限公司的委任臨時清盤人事宜。

【案件編號：HCCW 714/24等】