大欖隧道政府收費方案通過 田北辰修正案22人投棄權 「撐理念，憂財赤」

立法會昨連續第二日討論田北辰的修正案。田北辰倡欖隧私家車、電單車及商用車僅早上往九龍及晚上往元朗繁忙時段收費，其餘時間免費，的士由全日劃一收28元減至5元。田北辰昨重申，不解為何欖隧在不塞車的非繁忙時段，不能如屯門公路般免費，強調修正案是盼政府訂立道路收費政策，不應無原則地受財赤影響。

民建聯反修正案 工聯會投棄權

工聯會昨對修正案投棄權票。陸頌雄稱認同應減盡減，但免費則「過咗龍」，欖隧作為捷徑有一定收費合理，又指修正案在財赤下提出非好時機。香港新方向張欣宇形容修正案有可取之處，認同欖隧不同行車方向繁忙時段不同，故應分方向收費，但大部分時間免費會衝擊公共財政，他不同意政府收回隧道營運但要蝕錢，故投棄權。

民建聯則反對修正案。陳恒鑌指欖隧直接減至免費影響深遠，市民或可「爽」數年，但日後北都發展新界北人口會急升，如政府以控制車流為由重新收費，市民會反感，政府保留空間減價好過加價。陳恒鑌又稱，隧道收費與否各有原因及歷史，如中環灣仔繞道免費是因若收費便不能分流中環交通、青馬大橋免費則因無替代路線。

田日前稱因之前法案委員會僅開一次會，故無法在會上提修正。法案委員會主席陳恒鑌昨反駁，稱委員會會議有充分討論時間，無聽到有議員提修正才交法案上立法會，強調「好尊重」田北辰，提修正案亦是議員權利及責任，但認為修正案不合理。田北辰則回應，指當時政府無法在委員會提供數據，故無法討論，他收到數據時已無委員會會議，故才直接提修正案。

運輸局：實施一年後檢討

田北辰昨在修正案表決前「拉票」，指如議員支持他，投棄權便可，又要求記名表決。署理運輸及物流局長廖振新則重申，政府認為修正案已偏離科學數據分析可確保欖隧暢通的情境，造成欖隧塞車和隧道營運赤字，亦有違「用者自付」原則。廖稱欖隧實施新收費半年後會收集數據，一年後檢討。

政府方案零反對 田：樂見掀討論

修正案最終在22票棄權、59票反對下被否決，2票贊成來自田北辰及狄志遠（見表）。至於政府方案在田北辰1人棄權、82票贊成下通過。田北辰向本報稱，對有22票棄權「收貨」，又指樂見引起討論，「讓市民見到立法會還會有辯論」。