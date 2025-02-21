大欖隧道政府收費方案通過 田北辰修正案22人投棄權 「撐理念，憂財赤」

【明報專訊】立法會昨三讀通過大欖隧道新收費草案，欖隧5月31日起被政府收回後將實施新收費及「易通行」，私家車分時段收費，繁忙時段45元，一般時段30元，非繁忙時段18元；的士全日28元；貨車和巴士等商用車全日43元。實政圓桌立法會議員田北辰提出欖隧除繁忙時段外免費的修正案被否決，22名議員對修正案投棄權票。不少議員稱認同田北辰理念，但因政府稱欖隧免費會致財赤，故棄權。民建聯昨反對修正案，憂慮若欖隧免費，日後政府如因要控制車流重新收費，惹市民反感。
立法會昨連續第二日討論田北辰的修正案。田北辰倡欖隧私家車、電單車及商用車僅早上往九龍及晚上往元朗繁忙時段收費，其餘時間免費，的士由全日劃一收28元減至5元。田北辰昨重申，不解為何欖隧在不塞車的非繁忙時段，不能如屯門公路般免費，強調修正案是盼政府訂立道路收費政策，不應無原則地受財赤影響。
民建聯反修正案 工聯會投棄權
工聯會昨對修正案投棄權票。陸頌雄稱認同應減盡減，但免費則「過咗龍」，欖隧作為捷徑有一定收費合理，又指修正案在財赤下提出非好時機。香港新方向張欣宇形容修正案有可取之處，認同欖隧不同行車方向繁忙時段不同，故應分方向收費，但大部分時間免費會衝擊公共財政，他不同意政府收回隧道營運但要蝕錢，故投棄權。
民建聯則反對修正案。陳恒鑌指欖隧直接減至免費影響深遠，市民或可「爽」數年，但日後北都發展新界北人口會急升，如政府以控制車流為由重新收費，市民會反感，政府保留空間減價好過加價。陳恒鑌又稱，隧道收費與否各有原因及歷史，如中環灣仔繞道免費是因若收費便不能分流中環交通、青馬大橋免費則因無替代路線。
田日前稱因之前法案委員會僅開一次會，故無法在會上提修正。法案委員會主席陳恒鑌昨反駁，稱委員會會議有充分討論時間，無聽到有議員提修正才交法案上立法會，強調「好尊重」田北辰，提修正案亦是議員權利及責任，但認為修正案不合理。田北辰則回應，指當時政府無法在委員會提供數據，故無法討論，他收到數據時已無委員會會議，故才直接提修正案。
運輸局：實施一年後檢討
田北辰昨在修正案表決前「拉票」，指如議員支持他，投棄權便可，又要求記名表決。署理運輸及物流局長廖振新則重申，政府認為修正案已偏離科學數據分析可確保欖隧暢通的情境，造成欖隧塞車和隧道營運赤字，亦有違「用者自付」原則。廖稱欖隧實施新收費半年後會收集數據，一年後檢討。
政府方案零反對 田：樂見掀討論
修正案最終在22票棄權、59票反對下被否決，2票贊成來自田北辰及狄志遠（見表）。至於政府方案在田北辰1人棄權、82票贊成下通過。田北辰向本報稱，對有22票棄權「收貨」，又指樂見引起討論，「讓市民見到立法會還會有辯論」。