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青少年「洗牙資助」3‧20推 暫200牙醫申請

【明報專訊】政府正發展重預防的基層口腔護理，其中「青少年護齒共同治理先導計劃」宣布下月20日推出，透過政府資助及市民共付模式鼓勵青少年使用私營牙科檢查，衛生署昨稱已有約200名牙醫申請參加。香港牙醫學會會長陳超余形容參加牙醫數目符合預期，大部分正觀望計劃反應，相信若市場反應熱烈，會有更多牙醫參加。

逾半共付額最多200元

3‧6上載牙醫名單

參加先導計劃的青少年須介乎13至17歲、持有效香港身分證及已登記加入「醫健通」，每年可接受一次資助服務。政府會就每次服務向牙醫資助200元，青少年須支付「共付額」，衛生署稱目前逾半牙醫收取的共付額為200元或以下（政府建議金額為200元）。資助牙科服務範圍包括口腔檢查、洗牙、風險評估等。醫衛局早前稱預計每年約37萬名青少年受惠。

衛生署昨稱，已申請參加計劃的牙醫將在超過220個醫護服務地點服務，署方正處理已提交完整文件的牙醫申請，名單下月6日將上載至計劃專頁，會註明牙醫釐定的共付額，以及X光檢查、補牙及脫牙的收費，供市民參考。

牙醫學會：業界暫多觀望

陳超余向本報表示，牙醫學會全力支持計劃，正動員會員參加。截至2023年12月，本港有2876名註冊牙醫，被問到現時較少牙醫參加先導計劃的原因，余提及參加牙醫必須登記醫健通，或令業界反應較「慢熱」，因牙醫需時熟悉操作等，又說現時計劃仍是起步階段，未知市場反應，相信若業界看到市場有需求，會有更多牙醫參加。

相關字詞﹕青少年護齒共同治理先導計劃 牙醫 衛生署 青少年

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